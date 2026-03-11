«Перекрасил»: Звезда «Реальных пацанов» подарил жене кроссовер за 9 миллионов

11 марта 2026, 15:51

Владимир Селиванов подарил супруге автомобиль Li Auto L9 стоимостью 9 млн рублей

Владимир Селиванов (Фото: Telegram @vavanteam)

Актёр и певец Владимир Селиванов подарил жене Александре Калмыковой автомобиль премиум-класса.





Как сообщает Пятый канал, Селиванов приобрёл для супруги кроссовер Li Auto L9. Стоимость машины составляет около девяти миллионов рублей. Отмечается, что артист заказал для автомобиля индивидуальный тюнинг и полностью изменил его заводской цвет.

«У меня самый лучший муж на свете! Теперь спокойно все помещаемся в машину. Большая семья — большие машины», — поделилась радостью Калмыкова.