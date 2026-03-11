«Перекрасил»: Звезда «Реальных пацанов» подарил жене кроссовер за 9 миллионов
Владимир Селиванов подарил супруге автомобиль Li Auto L9 стоимостью 9 млн рублей
Актёр и певец Владимир Селиванов подарил жене Александре Калмыковой автомобиль премиум-класса.
Как сообщает Пятый канал, Селиванов приобрёл для супруги кроссовер Li Auto L9. Стоимость машины составляет около девяти миллионов рублей. Отмечается, что артист заказал для автомобиля индивидуальный тюнинг и полностью изменил его заводской цвет.
«У меня самый лучший муж на свете! Теперь спокойно все помещаемся в машину. Большая семья — большие машины», — поделилась радостью Калмыкова.Ранее Владимир Селиванов заявил, что уладил разногласия с экс-женой по поводу выплат на ребёнка. Сообщается, что из-за этого между ними происходили судебные разбирательства.