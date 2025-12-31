Связь с бизнесменом, рождение сына и скандал из-за сумки: чем известна участница группы «Новые Самоцветы» Инна Маликова и где она сейчас?
Инна Маликова — представительница известной творческой семьи в России и СНГ. Она решила продолжить семейные традиции и посвятила себя музыке. Сначала звезда развивала сольную карьеру, но сейчас она не только участница, но и продюсер, а также руководитель группы «Новые Самоцветы». О личной жизни и судьбе знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Детство и юностьИнна появилась на свет 1 января 1977 года в Москве. Ее отец, Юрий Федорович, создал и возглавил популярный вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы». Брат Инны, Дмитрий, тоже пошел по музыкальному пути и стал известным поп-певцом и композитором. Мама, Людмила Вьюнкова, раньше выступала в мюзик-холле и танцевала, а позже стала концертным директором своего сына.
С детства девочка была окружена искусством, это предопределило ее судьбу. Она с радостью поступила в знаменитую Мерзляковскую музыкальную школу при консерватории имени Чайковского, выбрав фортепиано.
Когда Маликова училась в пятом классе, родители заметили ее успехи и перевели ее в музыкально-хореографическую школу в центре Москвы. В подростковом возрасте россиянка освоила не только фортепиано, но и скрипку, а затем поступила в музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение. Параллельно занималась вокалом.
После получения диплома Инна не собиралась останавливаться на достигнутом. Она подала документы в ГИТИС, выбрав эстрадное отделение для дальнейшего обучения.
КарьераТворческий путь Маликовой начался в 1993 году. На свое 16-летие брат Дмитрий подарил ей песню «На празднике лета». Юная певица успешно выступила с ней в популярных телепроектах «Утренняя звезда» и «Под знаком зодиака».
После этого начала работать с разными авторами и композиторами. У нее появились новые синглы, такие как «Я не хочу серьезной быть» и «Кто был прав», на которые также сняли видеоклипы. Последняя песня стала заглавной для ее первого альбома.
В 2002 году началась новая яркая глава в карьере певицы. Она собрала команду единомышленников. Вместе они начали записывать песни для второго диска, где оказался хит «Кофе и шоколад». В 2010 году Инна решила попробовать себя в роли телеведущей. Она вела программу «Добрый вечер, Москва!» на канале «ТВ-Центр». Выпуски были посвящены актуальным темам, интересующим зрителей.
ТеатрВ 2006 году в театральной жизни Москвы появилась новая звезда — Инна Маликова. Она блеснула на сцене в спектакле «Развод по-московски», который поставило агентство «Лекур». Некоторые зрители оценили легкий сюжет, но любителям серьезной драмы пьеса показалась несколько банальной. На сайте «Афиша.ру» проект получил 6,6 баллов из 10.
В 2008 году девушка вновь вернулась на театральные подмостки. На этот раз она сыграла роль горничной Адель в оперетте «Летучая мышь». Здесь певица смогла показать не только свои актерские способности, но и вокальные таланты, несмотря на свой рост всего 163 см.
«Новые Самоцветы»Главный успех Инны пришелся не на театральную сцену, а на эстраду. В 2006 году ВИА «Самоцветы» отметили свое 35-летие, и в честь этого события отец с дочкой решили создать проект под названием «Новые Самоцветы». В группу вошли молодые, но уже известные исполнители: Александр Постоленко, дочь одного из «Белорусских Песняров» Яна Дайнеко и призер пятой «Фабрики звезд» Михаил Веселов. Инна взяла на себя роль руководителя.
Первый альбом вышел в 2009 году и назывался «Инна Маликова Самоцветы NEW». Следующий диск появился только в 2014-м и получил вдохновляющее название «Вся жизнь впереди, надейся и жги!». В нем были ремиксы на популярные хиты «Самоцветов» из 70-80-х. Но группа не остановилась на этом и начала записывать новые песни, которые плавно перекликались с классикой. Одним из таких треков стал «Помнишь Modern Talking».
В 2016 году «Новые Самоцветы» отметили свое десятилетие. За это время они объездили всю Россию, состав группы остался неизменным. Их даже называли лучшей кавер-группой страны. Вместе с «Новыми Самоцветами» Инна исполнила любимые песни в новом звучании: «Мир непрост», «Новогодние игрушки» и другие. В 2018 году музыканты выпустили альбом под названием «12», который символизировал их 12-летие. Весной они порадовали фанатов клипом «Склеим», в котором Инна блистала рядом с актером Дмитрием Певцовым. Одним из ярких клипов группы стал «Лунная ночь». Песня сразу понравилась всем, как и красочное видео.
Личная жизньВ молодости Инна Маликова связала свою жизнь с бизнесменом Владимиром Антоничуком. Их отношения сначала выглядели счастливыми, и у пары родился сын Дима. Однако в 2011 году они расстались. Причиной разрыва стали разные взгляды на жизнь. Инна — творческая и общительная личность с множеством друзей, тогда как Владимир придерживался традиционных семейных ценностей и хотел, чтобы жена полностью посвятила себя дому. Расставание оказалось непростым. В течение года решали, с кем останется сын, но мальчик уже был достаточно взрослым, чтобы сделать выбор. В итоге он остался с мамой, и теперь носит фамилию Маликов. У Инны больше нет детей.
Интересно, что хотя у Димы отличный слух и он прекрасно играет на фортепиано, парень выбрал профессию повара. Он прошел стажировку в Италии и окончил кулинарный институт Institute Paul Bocuse во Франции, где за полгода выучил язык. Сейчас ведет авторское кулинарное шоу на YouTube и занимается доставкой продуктов. Вместе с моделью Анастасией Толстой он стал отцом и подарил Инне внучку Миру. Хотя женщина не спешит называть себя бабушкой, видно, что она приняла Настю в семью.