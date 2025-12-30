«Мисс Россия — 2022» Анна Линникова показала фото пытавшегося ее изнасиловать мужчины

30 декабря 2025, 13:55

Модель Анна Линникова показала фото пытавшегося ее изнасиловать мужчины

Анна Линникова (Фото: Instagram*/anna__linnikova)

«Мисс Россия — 2022» Анна Линникова опубликовала фото мужчины, которого обвиняет в том, что он удерживал ее на вилле на Бали и пытался изнасиловать.