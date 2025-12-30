Достижения.рф

«Мисс Россия — 2022» Анна Линникова показала фото пытавшегося ее изнасиловать мужчины

Анна Линникова (Фото: Instagram*/anna__linnikova)

«Мисс Россия — 2022» Анна Линникова опубликовала фото мужчины, которого обвиняет в том, что он удерживал ее на вилле на Бали и пытался изнасиловать.



По словам модели, его зовут Исмет Сабик. Линникова также выложила фрагменты переписки, где, как она утверждает, мужчина угрожает ей и заявляет, что она якобы выдумала историю из-за денег.

Исмет Сабик (Фото: Instagram*/anna__linnikova)

Анна назвала эти слова абсурдными, подчеркнув, что финансово обеспеченная и не нуждается в его средствах. Ранее Линникова рассказала, что мужчина забрал у нее телефон, не отпускал и пытался совершить насилие. Она сообщила, что уже обратилась в полицию.

Никита Кротов

