«Мисс Россия — 2022» Анна Линникова показала фото пытавшегося ее изнасиловать мужчины
«Мисс Россия — 2022» Анна Линникова опубликовала фото мужчины, которого обвиняет в том, что он удерживал ее на вилле на Бали и пытался изнасиловать.
По словам модели, его зовут Исмет Сабик. Линникова также выложила фрагменты переписки, где, как она утверждает, мужчина угрожает ей и заявляет, что она якобы выдумала историю из-за денег.
Анна назвала эти слова абсурдными, подчеркнув, что финансово обеспеченная и не нуждается в его средствах. Ранее Линникова рассказала, что мужчина забрал у нее телефон, не отпускал и пытался совершить насилие. Она сообщила, что уже обратилась в полицию.
Перед этим стало известно, что суд в Москве заочно арестовал экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина.
Читайте также: *Запрещен в РФ