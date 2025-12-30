Актриса Екатерина Климова взорвала сеть новогодним фото в шубе поверх мини
47-летняя Екатерина Климова поделилась в Instagram* свежими кадрами.
Актриса снялась в предновогодней фотосессии, примерив несколько эффектных образов. Сначала она выбрала белоснежное мини-платье с открытыми плечами и дополнила его меховым болеро. Затем Климова переоделась в черный наряд, расшитый пайетками.
Акценты в образе сделали нитка жемчуга, серьги и яркая помада.
«Все, что делаешь, нужно делать не лучше других или правильнее. Имеет смысл только то, что делаешь от чистого сердца. Искренне и с душой», — поделилась знаменитость.Подписчики ответили множеством комплиментов, отметив ее красоту, харизму и талант.
