Актриса Екатерина Климова взорвала сеть новогодним фото в шубе поверх мини

30 декабря 2025, 22:39

Екатерина Климова (Фото: Instagram*/klimova___ekaterina)

47-летняя Екатерина Климова поделилась в Instagram* свежими кадрами.





Актриса снялась в предновогодней фотосессии, примерив несколько эффектных образов. Сначала она выбрала белоснежное мини-платье с открытыми плечами и дополнила его меховым болеро. Затем Климова переоделась в черный наряд, расшитый пайетками.



Екатерина Климова (Фото: Instagram*/klimova___ekaterina)

Акценты в образе сделали нитка жемчуга, серьги и яркая помада.



