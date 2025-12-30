30 декабря 2025, 13:55

Регина Дубовицкая (фото: кадр из программы «Аншлаг»)

Регина Игоревна Дубовицкая — российская телеведущая, журналист и создатель юмористической программы «Аншлаг», ставшей знаковым проектом отечественного телевидения. Её фирменное обращение «Здравствуйте, дорогие мои!» десятилетиями знала и узнавала многомиллионная аудитория. Дубовицкая долгое время оставалась одной из самых любимых телеведущих страны. 31 декабря Регине Игоревне исполняется 82 года. О том, как она живёт сегодня, что известно о её здоровье и личной жизни, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Регины Дубовицкой: детство и юность Образование и первые шаги в профессии Работа на радио: путь к «Аншлагу» Почему Дубовицкая ушла с радио? «Аншлаг»: история легендарной передачи Конфликты вокруг «Аншлага» Телевидение и редкие появления в эфире Личная жизнь Регины Дубовицкой Состояние здоровья: авария и слухи Регина Дубовицкая сейчас

Биография Регины Дубовицкой: детство и юность

«Помню, учительница в начальной школе всё восхищалась именами девочек из моего класса — Майя, Октябрина, Вилена. И мне так хотелось иметь имя, связанное со временем года, что, когда нашу учительницу подменяла другая, я сказала, что я Марта Дубовицкая», — вспоминала артситка.

Образование и первые шаги в профессии

Регина Дубовицкая (фото: кадр из программы «Аншлаг»)

Работа на радио: путь к «Аншлагу»

Почему Дубовицкая ушла с радио?

«Аншлаг»: история легендарной передачи

Регина Дубовицкая (фото: кадр из программы «Аншлаг»)

Конфликты вокруг «Аншлага»

Телевидение и редкие появления в эфире

Регина Дубовицкая (фото: кадр из программы «Привет, Андрей!»)

Личная жизнь Регины Дубовицкой

Брак с Юрием Айвазяном и семья

«Этот мне, пожалуй, подходит — решила я», — рассказывала Регина Игоревна.

Регина Дубовицкая (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Состояние здоровья: авария и слухи

«Было сломано все, что можно. Помню, лежу в палате, и тут голос Винокура: "Так! У меня юбилей в этом году, надо что-то думать!". И правда, думаю, надо что-то делать к юбилею Володи. Винокур пришел к врачам и сказал: "Так, эту тетку надо обязательно вылечить, она — легенда! Врачи меня так и называли Легенда Игоревна», — вспоминала Дубовицкая.

Регина Дубовицкая сейчас