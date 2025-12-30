Выжила в серьезной аварии, нашла мужа в 17 лет и поссорилась с Хазановым: как живет звезда «Аншлага» Регина Дубовицкая и что известно о ее здоровье?
Регина Игоревна Дубовицкая — российская телеведущая, журналист и создатель юмористической программы «Аншлаг», ставшей знаковым проектом отечественного телевидения. Её фирменное обращение «Здравствуйте, дорогие мои!» десятилетиями знала и узнавала многомиллионная аудитория. Дубовицкая долгое время оставалась одной из самых любимых телеведущих страны. 31 декабря Регине Игоревне исполняется 82 года. О том, как она живёт сегодня, что известно о её здоровье и личной жизни, — в материале «Радио 1».
Биография Регины Дубовицкой: детство и юностьБудущая телеведущая родилась 31 декабря 1943 года в городе Шадринске Курганской области. Она выросла в интеллигентной семье. Отец, Игорь Александрович Дубовицкий, был профессором, специалистом по древнерусской литературе и автором научных трудов. Мать, Нина Жамкочян, работала учителем биологии.
Вскоре после рождения дочери семья переехала в Кишинёв, где прошло детство Регины. Помимо общеобразовательной школы, девочка с ранних лет посещала кружок детского творчества. Уже тогда проявлялся интерес к журналистике: Дубовицкая писала заметки для школьной стенгазеты, придумывала темы и активно участвовала в редакционной работе.
«Помню, учительница в начальной школе всё восхищалась именами девочек из моего класса — Майя, Октябрина, Вилена. И мне так хотелось иметь имя, связанное со временем года, что, когда нашу учительницу подменяла другая, я сказала, что я Марта Дубовицкая», — вспоминала артситка.В старших классах родители приняли решение вернуться в Россию и поселились в Костроме. Они не сомневались, что дочь выберет журналистскую профессию. После окончания девятого класса Регина начала получать необходимый трудовой стаж: по просьбе отца её устроили в редакцию газеты «Костромская правда», поскольку на факультет журналистики принимали только с опытом работы.
Образование и первые шаги в профессииПосле школы Дубовицкая поступила в Костромской педагогический институт. Однако вскоре из-за проблем со здоровьем отца семья переехала в Пятигорск. Там Регина перевелась на заочное отделение Института иностранных языков, выбрав факультет немецкого языка.
Учёбу она окончила с красным дипломом, который, как позже признавалась сама телеведущая, в дальнейшем ей так и не пригодился.
Работа на радио: путь к «Аншлагу»После окончания ВУЗа Регина Игоревна устроилась на работу на Всесоюзное радио. Контакты редакции она нашла самостоятельно и предложила свою кандидатуру. Изначально Дубовицкая стремилась работать в детском вещании, однако свободное место оказалось только в отделе сатиры и юмора. Там её приняли младшим редактором по письмам.
Спустя несколько лет она стала редактором программы «С добрым утром!». Именно на радио Регина познакомилась со многими артистами, которые позже станут постоянными участниками «Аншлага».
Из-за отсутствия связей молодая редактор не могла приглашать в эфир самых известных юмористов того времени. В ответ на это она выбрала собственный путь — начала искать талантливых, но пока малоизвестных исполнителей. Первым таким артистом стал Владимир Винокур. Затем в программе появились Ефим Шифрин и Михаил Евдокимов.
Их выступления имели успех у слушателей, а сама Дубовицкая быстро завоевала авторитет среди коллег и любовь аудитории по всей стране.
Почему Дубовицкая ушла с радио?Несмотря на успешную карьеру, в конце 1980-х Регина Игоревна решила покинуть радио. Причиной стала перестройка: телевидение уже двигалось в сторону гласности и новых форматов, тогда как радио продолжало работать по старым правилам.
Дубовицкая почувствовала, что будущее — за телевидением, и приступила к созданию собственного юмористического проекта.
«Аншлаг»: история легендарной передачиВ 1987 году Регина Дубовицкая запустила программу «Аншлаг», объединившую десятки ведущих юмористов страны. В разные годы в проекте участвовали Владимир Винокур, Юрий Гальцев, Евгений Петросян, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Виктор Коклюшкин, братья Пономаренко и многие другие.
За годы существования программа неоднократно меняла телеканалы и формат, однако неизменно сохраняла интерес зрителей. В своё время «Аншлаг» был единственной юмористической передачей такого масштаба на российском телевидении.
Конфликты вокруг «Аншлага»В 2010-е годы популярность «Аншлага» начала снижаться на фоне появления новых юмористических шоу. Проект подвергался критике за консервативность и отсутствие обновлений. В 2011 году регулярный выпуск передачи прекратили, однако продолжали выходить праздничные спецвыпуски.
Регина Дубовицкая последовательно отстаивала традиционный формат шоу. Эту позицию поддерживал и Владимир Винокур, который в 2021 году заявил, что «Аншлаг» не обязан становиться аналогом «Камеди Клаб».
Со временем в прессе стали появляться публикации о конфликтах между Дубовицкой и бывшими участниками программы. В 2014 году в эфире передачи «Пусть говорят» произошел публичный спор с Геннадием Хазановым. Поводом стало высказывание телеведущей о сценариях программы «Повтори!». В ответ Хазанов заявил, что «Аншлаг» уступает по уровню юмора, после чего покинул студию.
В 2021 году Николай Бандурин рассказал, что они с Михаилом Вашуковым были вынуждены покинуть проект после частушки, в которой обыгрывалась фамилия Дубовицкой. Кроме того, между артистами и руководством возник конфликт: один из авторов продал им ту же шутку, что и Петросяну. Регина Игоревна встала на сторону второго, обвинив дуэт в плагиате.
Телевидение и редкие появления в эфиреВ 2018 году Регина Игоревна приняла участие в программе «Привет, Андрей!», посвящённой 70-летию Владимира Винокура. В этом же году она вошла в состав жюри шоу «Мастер смеха» вместе с Галустяном, Ургантом и Гальцевым.
В 2023 году Дубовицкая отметила 80-летие и появилась в программе «Судьба человека», где получила в подарок печатную машинку. Она также рассказала истории знакомства с Виктором Коклюшкиным и Владимиром Винокуром.
Личная жизнь Регины ДубовицкойТелеведущая не ведёт социальных сетей и предпочитает закрытый образ жизни. Она увлекается коллекционированием посуды и бутылок, а на даче живут несколько домашних животных — особую любовь Регина Игоревна испытывает к кошкам.
По её словам, в ней сочетаются еврейские, польские и армянские корни.
Брак с Юрием Айвазяном и семья
Со своим будущим супругом Юрием Айвазяном Дубовицкая познакомилась в поезде. На тот момент ей было 17 лет, но она уже тогда понимала, что этот человек сыграет важную роль в ее жизни. Узнав, что Юрий профессионально занимается физикой, Регина окончательно решила связать с ним судьбу.
«Этот мне, пожалуй, подходит — решила я», — рассказывала Регина Игоревна.Сначала молодые люди расстались на вокзале, но вскоре Юрий нашел ее. Спустя несколько лет пара поженилась и переехала жить в Подмосковье, однако фамилию телеведущая решила оставить свою.
В семье родилась дочь Илона Айвазян, которая получила образование прикладного математика и впоследствии стала работать с матерью над «Аншлагом» в качестве помощника режиссера. У Регины Игоревны есть внучка, названная в ее честь.
Состояние здоровья: авария и слухиВ 2007 году во время отдыха в Черногории Дубовицкая попала в серьёзную автомобильную аварию. Она получила перелом бедра, а врачи сомневались, что телеведущая сможет ходить без костылей.
«Было сломано все, что можно. Помню, лежу в палате, и тут голос Винокура: "Так! У меня юбилей в этом году, надо что-то думать!". И правда, думаю, надо что-то делать к юбилею Володи. Винокур пришел к врачам и сказал: "Так, эту тетку надо обязательно вылечить, она — легенда! Врачи меня так и называли Легенда Игоревна», — вспоминала Дубовицкая.Уже через несколько месяцев она вернулась к съёмкам. В 2017 году появились слухи о тяжёлой болезни и даже смерти телеведущей. Чтобы опровергнуть домыслы, она пригласила журналистов к себе домой и заявила, что ничем не болеет и предпочитает уединённый образ жизни.
Слухи усилились после её появления на похоронах Михаила Задорнова, где она появилась без макияжа. В тот период Регина Игоревна тяжело переживала утрату друга, которого поддерживала до последних дней и именно она советовала ему пройти лечение за границей.
Регина Дубовицкая сейчасСегодня Регина Дубовицкая находится на заслуженном отдыхе и редко появляется на публике. В феврале 2025 года она привлекла внимание журналистов, когда ее свежие фотографии появились в прессе. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, поклонники отметили ухоженный внешний вид телеведущей.
В декабре Регина Игоревна не смогла принять участие в съемках новогоднего выпуска «Аншлага». По словам режиссера программы, причиной стало ухудшение самочувствия. Тем не менее было принято решение провести досъемку, чтобы телеведущая все же появилась в эфире.
Кроме того, Дубовицкая делилась, что не представляет свою жизнь без работы. Так же она рассказала о размере своей пенсии, которая составляет 16 тысяч рублей.