Онкобольной Евгений Алдонин вышел на связь и рассказал о своём самочувствии
Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин, проходящий терапию от рака поджелудочной железы, вышел на связь с поклонниками. Слова спортсмена цитирует «Матч ТВ».
Сейчас экс-супруг Юлии Началовой находится в Германии. В беседе с изданием он поблагодарил всех неравнодушных за поддержку и пообещал бороться с болезнью.
«Слава богу, что врачи позволяют гулять и даже заниматься спортом. Я безумно благодарен каждому из вас за поддержку. Надеюсь, что с такой вашей поддержкой я обязательно со всем справлюсь», — поделился Алдонин.Футболист долгое время не раскрывал свой диагноз даже близким друзьям. Бывшая теннисистка Анастасия Пивоварова вспомнила, что ещё год назад обратила внимание на новый пищевой рацион знаменитости. Однако тогда Евгений не объяснил, с чем связаны эти перемены.