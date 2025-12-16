Онкобольной Евгений Алдонин вышел на связь и рассказал о своём самочувствии

16 декабря 2025, 02:25

Евгений Алдонин (Фото: Instagram* / @evgeny_aldonin)

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин, проходящий терапию от рака поджелудочной железы, вышел на связь с поклонниками. Слова спортсмена цитирует «Матч ТВ».





Сейчас экс-супруг Юлии Началовой находится в Германии. В беседе с изданием он поблагодарил всех неравнодушных за поддержку и пообещал бороться с болезнью.



«Слава богу, что врачи позволяют гулять и даже заниматься спортом. Я безумно благодарен каждому из вас за поддержку. Надеюсь, что с такой вашей поддержкой я обязательно со всем справлюсь», — поделился Алдонин.