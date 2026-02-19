Связь с Кологривым, разрыв с Харламовым и неожиданная встреча с сестрой спустя 20 лет: удивительные факты из жизни Екатерины Ковальчук
Катерина Ковальчук — российская актриса, которая начала свою карьеру в кинематографе и постепенно завоевала популярность. Она снялась в нескольких отечественных проектах, но широкая публика узнала о ней после романа с шоуменом Гариком Харламовым. В этом году ей исполнится 33 года. Знаменитость продолжает развивать свою карьеру и начинает делать первые шаги в Голливуде. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Биография Катерины КовальчукКатерина Ковальчук, прежде чем стать известной актрисой, пережила трудные времена, включая бедность и встречу с родным отцом в семнадцать лет. Она также стояла перед выбором между двумя профессиями. Ее отношения с сестрой, о существовании которой она не знала, оказались сложными, но со временем они нашли общий язык. В личной жизни Ковальчук также нашла свое счастье, что стало важным этапом в ее жизни.
Будущая актриса родилась в Сыктывкаре и провела свое детство в двухкомнатном общежитии, где жила с мамой, отчимом и единоутробной сестрой. В интервью она делилась, что ее родители не были в браке, а родного отца, военнослужащего, она не видела до семнадцати лет. Семья жила в условиях крайней скромности: холодильник часто оставался пустым, в общежитии было холодно, а вещи приходилось донашивать за двоюродными братом и сестрой. Катя мечтала прийти на выпускной в красивом платье, но это так и не осуществилось из-за нехватки средств. В школе она увлекалась литературой и занимала пост редактора стенгазеты. После получения аттестата девушка решила поехать в Санкт-Петербург к родному отцу с целью поступления в университет.
Образование Екатерины КовальчукЕкатерина поступила в институт гуманитарного образования, где успешно прошла на два факультета — журналистский и актёрский. Отец посоветовал ей выбрать журналистику, учитывая её опыт работы редактором школьной газеты. Однако через месяц она осознала, что это не её истинное призвание. С детства её привлекала сцена, и вскоре девушка решила перевестись на курс Ивана Краско.
Знакомство сестёрИсполнительница главной роли в сериалах «Мастер и Маргарита», «Тайны следствия» Анна Ковальчук оказалась единокровной сестрой Екатерины. Однако девушка не сразу раскрыла свою родственную связь. Она пришла в театр, где играла Анна, и после представления вручила ей букет, не упомянув, что они родственницы. Они познакомились, когда Екатерине исполнился 21 год. В тот момент она готовилась к главной роли в дипломном спектакле «Август — твоё время» и очень нервничала. Когда отец сообщил, что на выступление придёт её сестра, волнение только усилилось. Всё прошло прекрасно. В финале Анна подошла к ней на сцене, обняла, поцеловала и подарила корзину роз, похвалив её игру. Сёстры стали близкими подругами.
Карьера Катерины Ковальчук в киноКовальчук впервые появилась перед камерой в массовке сериала «Жена офицера», когда училась на втором курсе. Однако карьера артистки резко изменилась, когда режиссёр короткометражного фильма «Рядовой» заметил её фото в соцсетях и пригласил на роль русской эмигрантки Кладмен. Съемки проходили в Кентукки и длились полтора месяца. После возвращения из США Катерина получила приглашения на роли в российских сериалах, включая «Ментовские войны», «Министерство» и «Две сестры». В 2017 году она сыграла биоробота в короткометражке «Исступление». В 2019 году на украинском телевидении вышел сериал «Крепостная», где 25-летняя Катерина Ковальчук сыграла восемнадцатилетнюю крепостную Катерину Вербицкую. Сериал, рассказывающий о жизни крестьян и дворян в 1856 году, стал популярным и был показан на российском телевидении в 2020 году.
В октябре 2020 года Катерина снялась в комедийном сериале «Гусар» на канале ТНТ, где сыграла супругу ученого, переносившего поручика из 1812 года в современность. Это был её первый комедийный проект, и она отметила отличную работу всей команды на съемках.
«Гарик постоянно шутил на съемках, мы смеялись и не могли отснять то, что нужно. При этом в комедиях смеяться можно только по сценарию, иначе юмористический эффект просто не будет достигнут. Однако не могу сказать, что это сильно мешало», — делилась актриса.
В 2021 году начались съемки второго сезона сериала, однако они задержались из-за пандемии. Тем не менее, Харламов, играющий гусара, заверил поклонников, что история продолжится. Он сообщил, что Катерина вновь воплотит образ жены гениального ученого Мити.
«Когда-то мне казалось, что я исключительно драматическая актриса и комедии – вообще не мое, но потом мне захотелось прокачать себя и в этом жанре. Я хочу быть разноплановой актрисой, и мне важно расти профессионально. Только на съемочной площадке «Гусара» я поняла, что играть в комедии значительно сложнее», — рассказала она.
В 2020 году Ковальчук снялась в комедийном сериале «Беспринципные», который получил премию как лучший комедийный сериал года. В 2021-м она играла в сериале «8 способов любить» и стала капитаном в шоу «Форт Боярд», где прошла сложные испытания. В 2022 году актриса сыграла второстепенную роль в научно-фантастическом фильме «Наследие», съемки которого проходили в Абхазии. Также она перевоплотилась в капитана полиции в сериале «На страже пляжа».