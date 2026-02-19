19 февраля 2026, 14:27

Екатерина Ковальчук (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Катерина Ковальчук — российская актриса, которая начала свою карьеру в кинематографе и постепенно завоевала популярность. Она снялась в нескольких отечественных проектах, но широкая публика узнала о ней после романа с шоуменом Гариком Харламовым. В этом году ей исполнится 33 года. Знаменитость продолжает развивать свою карьеру и начинает делать первые шаги в Голливуде. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Катерины Ковальчук Образование Екатерины Ковальчук Знакомство сестёр Карьера Катерины Ковальчук в кино Личная жизнь Екатерины Ковальчук Екатерина Ковальчук сегодня

Биография Катерины Ковальчук

Екатерина Ковальчук (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Образование Екатерины Ковальчук

Знакомство сестёр

Екатерина Ковальчук (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Карьера Катерины Ковальчук в кино

«Гарик постоянно шутил на съемках, мы смеялись и не могли отснять то, что нужно. При этом в комедиях смеяться можно только по сценарию, иначе юмористический эффект просто не будет достигнут. Однако не могу сказать, что это сильно мешало», — делилась актриса.

«Когда-то мне казалось, что я исключительно драматическая актриса и комедии – вообще не мое, но потом мне захотелось прокачать себя и в этом жанре. Я хочу быть разноплановой актрисой, и мне важно расти профессионально. Только на съемочной площадке «Гусара» я поняла, что играть в комедии значительно сложнее», — рассказала она.

Личная жизнь Екатерины Ковальчук

Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Екатерина Ковальчук сегодня