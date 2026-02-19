«Возвращаюсь домой другой»: Ирина Горбачёва призналась, что похудела на Бали
Ирина Горбачёва возвращается домой после продолжительного отдыха на Бали, который стал для неё временем серьёзной работы над собой.
Актриса призналась в соцсетях, что именно во время путешествия начала менять образ жизни и избавляться от 13 килограммов, набранных ранее.
Звезда сериала «Чики» выбрала бережный подход к похудению — без жёстких ограничений и экстремальных методов. По словам Горбачёвой, она сосредоточилась на формировании новых пищевых привычек и внимательном отношении к своему телу.
Сколько именно килограммов удалось сбросить, Ирина Горбачёва не уточнила. Однако, судя по её словам, изменения уже заметны, а процесс трансформации продолжается.
