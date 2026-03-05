05 марта 2026, 16:01

Михаил Жванецкий (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Михаил Жванецкий был известным писателем-сатириком, автором книг и ярких миниатюр. Он получил множество наград и званий, а также стал символом одесской культуры. Его знаменитые фразы полны житейской мудрости и наблюдательности, а многие из них стали афоризмами. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Михаила Жванецкого Автор миниатюр Театр ТВ Книги Михаила Жванецкого Личная жизнь Михаила Жванецкого Смерть и память

Детство и юность Михаила Жванецкого

Автор миниатюр

Любовь Полищук (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Театр

ТВ

Книги Михаила Жванецкого

Михаил Жванецкий (Фото: РИА Новости/Сергей Поляков)

Личная жизнь Михаила Жванецкого

Михаил Жванецкий (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Михаил Жванецкий поздравляет актрису Инну Чурикову (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Смерть и память