Связь с Любовью Полищук, работа в «Эрмитаже», внебрачные дети и онкология: чем привлекал умных женщин сатирик Михаил Жванецкий?
Михаил Жванецкий был известным писателем-сатириком, автором книг и ярких миниатюр. Он получил множество наград и званий, а также стал символом одесской культуры. Его знаменитые фразы полны житейской мудрости и наблюдательности, а многие из них стали афоризмами. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Михаила ЖванецкогоМихаил Михайлович Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе в еврейской семье. В какой-то момент они переехали в поселок Томашполь в Винницкой области. Отец работал хирургом и главврачом местной больницы, а мама была стоматологом.
С началом войны папу призвали на фронт, он стал военным врачом. Мать с маленьким Мишей эвакуировались в Ташкент. В 1945 году семья вернулась в Одессу, где Жванецкий окончил школу. Его подростковые годы прошли во дворе, насыщенном еврейской культурой, что впоследствии отразилось в его творчестве. В 1951 году юноша поступил в Одесский институт инженеров морского флота. Параллельно с учебой он активно участвовал в художественной самодеятельности. После получения диплома устроился работать механиком в морском торговом порту. Позже трудился на заводе, где специализировался на подъемно-транспортных механизмах.
Автор миниатюрБудучи студентом, Жванецкий создал свой театр миниатюр под названием «Парнас-2». Появление труппы стало важным событием для Одессы. Михаил активно участвовал в работе студии, играл на сцене и вел концерты вместе с Виктором Ильченко. Их знакомство произошло в 1954 году. Миниатюры чаще вызывали грусть, чем смех, но написаны они были так, что зрители не могли удержаться от смеха. В 1958 году Михаил встретил Романа Карцева, который также стал артистом «Парнаса-2». В последующие годы автор создал более 300 миниатюр для Карцева и Ильченко, которые принесли им известность на эстраде. Среди исполнителей его номеров были Сергей Юрский и Любовь Полищук.
ТеатрВ 1962 году Карцев перешел в Ленинградский театр миниатюр к Аркадию Райкину. На одном из выступлений он представил номер, написанный Жванецким, и руководитель театра включил его в программу. Однако автор долго оставался незамеченным и получил приглашение на работу только через два года после друга. Переезд в Ленинград оказался для Михаила непростым. Райкин взял его на должность заведующего литературной частью, но не платил за написанные номера. У мужчины не было денег даже на транспорт, и он часто преодолевал большие расстояния пешком. Первый гонорар пришел только после разговора с женой Аркадия Исааковича.
В 1969 году по инициативе Райкина в театре появилась программа «Светофор», основанная на произведениях Жванецкого. Публике показали известные миниатюры «Авас» и «Век техники». Однако это сотрудничество не продлилось долго. Михаил и его друзья вскоре покинули театр и вернулись в Одессу, где создали собственный театр миниатюр. Он быстро завоевал популярность, а три программы собирали полные залы. В это время артисты активно гастролировали и выступали в Ростовской области.
В начале 70-х годов Жванецкий работал в Одесской филармонии как артист разговорного жанра. В 1979 году его узнал весь Советский Союз — он получил приглашение выступать в Московском театре «Эрмитаж», где его номера пользовались большим успехом. Важным этапом в карьере сатирика стало создание Московского театра миниатюр, художественным руководителем которого он стал. Здесь по его произведениям поставили полноценные спектакли, такие как «Политическое кабаре» и «Престарелый сорванец».
ТВВ середине 80-х годов вышел мультипликационный мини-сериал «Контакты… конфликты…», основанный на произведениях известного писателя Михаила Жванецкого. Он сам озвучил все серии. Во время перестройки мужчина начал активно выступать на телевидении. Его монологи звучали на центральных каналах, а творческие вечера собирали полные залы. В своих выступлениях он рассуждал о родине, женщинах и счастье, затрагивая актуальные темы. Многие его фразы стали крылатыми.
В конце 2000 года на телеканале РТР стартовала программа «Простые вещи», где Жванецкий вел диалоги с поэтом Вадимом Жуком. Однако проект не завоевал популярности и закрылся через полгода. Спустя два года Михаил Михайлович согласился вести передачу «Дежурный по стране» вместе с Андреем Максимовым. Шоу сочетало элементы юмора и аналитики, охватывая как бытовые, так и политические темы. Программа обрела множество поклонников и выходила на «России-1» почти 20 лет. В 2018 году у Жванецкого появился новый соведущий — Алексей Бегак. Однако через год шоу закрыли из-за ухудшения здоровья. За несколько месяцев до смерти на канале «Россия-1» показали комедию «Одесский пароход». Это стала последняя экранная работа сатирика, в которой он исполнил роль автора. Сюжет фильма включал его миниатюры, в том числе о яблоках и Бабе-яге.
Книги Михаила ЖванецкогоМихаил активно занимался литературным творчеством, публикуя романы и сборники рассказов. В конце 70-х годов он вступил в Союз писателей СССР, а позже — в Союз писателей России. Первое произведение, вышедшее в 1980 году, носило название «Встречи на улицах». С тех пор его библиография значительно расширилась. В 2001 году издательство «Время» выпустило собрание произведений Жванецкого в четырех томах. Пятью годами позже появился пятый том под названием «XXI век». Его книги также издавались в «Махаоне» и «Эксмо».
Сатирик описывал свой стиль как верлибры — свободные стихи, подчеркивая уникальный поэтический слог и мелодику, которые присутствуют в каждом его произведении.
Личная жизнь Михаила ЖванецкогоМихаил Жванецкий не любил обсуждать свою личную жизнь, поэтому она оставалась одной из самых закрытых на российской эстраде. Иногда в прессе появлялись фотографии его жены Натальи и сына Дмитрия — единственного законного ребенка. У сатирика также были внебрачные дети. Близкие отмечали, что он пользовался популярностью у женщин и мог вести несколько романов одновременно. Несмотря на невысокий рост, едва достигавший 170 см, Жванецкий привлекал женщин своей харизмой и обаянием. Знаменитая артистка Клара Новикова подчеркивала, что рядом с ним не было «ни одной дуры» — все его избранницы отличались умом и интересом.
Первый брак Михаила состоялся в молодости. В 1954 году он женился на Ларисе. Пара жила в одной комнате с тещей, которая постоянно настраивала дочь против зятя. Через десять лет брак распался по инициативе супруги. Хотя мужчина любил Ларису, он не стал перечить её решению. После развода долго не хотел вступать в новый брак.
Во время гастролей в Сибири Михаил познакомился с женщиной, которая родила ему старшую внебрачную дочь Ольгу. Сначала он не признавал её, но позже проявил интерес и приглашал в Москву. Вернувшись в Одессу, Жванецкий завел роман с Надеждой Гайдук, обладавшей отличным чувством юмора. Они жили в двух городах — Одессе и Ленинграде. В 1978 году у пары родилась дочь Лиза, но отношения закончились, когда Надежда узнала о другой женщине в жизни Михаила.
Во время беременности Надежды сатирик начал встречаться с восточной красавицей Венерой, которая вскоре родила ему сына Максима. Они некоторое время жили вместе, но Венера уехала в США с мальчиком. В 1983 году у него родился сын Андрей Рывкин, ставший известным журналистом и сценаристом. Его мама Регина работала сиделкой у матери Михаила. Первую встречу с сыном Жванецкий провел, когда Андрею было 16 лет, но их отношения оставались прохладными.
С Натальей Суровой Михаил начал встречаться в начале 90-х. Она оказалась на 32 года младше его и встретила мужчину на открытии Всемирного клуба одесситов. У пары родился сын, но они поженились только в 2010 году, когда мальчику исполнилось 15 лет. Церемония прошла скромно. Наталья училась на гидролога, но позже стала заботиться о муже и работать его личным секретарем. В своих монологах Жванецкий часто шутил о семейной жизни, но Наталья воспринимала это с пониманием.
Смерть и памятьВ последние годы здоровье Михаила Жванецкого ухудшилось. Он страдал от проблем с сосудами ног, вызванных длительным стоянием на сцене. Сатирик испытывал трудности с передвижением и решил завершить свою концертную деятельность. Об этом он сообщил в октябре 2020 года.
Вскоре появились сообщения о госпитализации Жванецкого. Поклонники надеялись на его выздоровление, но, к сожалению, этого не произошло. 6 ноября 2020 года Михаил Михайлович скончался в реанимации в возрасте 86 лет. Причиной смерти стали осложнения от заболеваний. Некоторые источники указывали на возможную борьбу с раком предстательной железы, но официального подтверждения этому не было.
После смерти мужчины вышло несколько документальных фильмов о его жизни и творчестве. Один из них — 4-серийный цикл «Мой друг Жванецкий», в котором использовали архивные материалы. В 2023 году началось строительство морского судна, названного в честь Михаила. В Москве открыли «музыкальную квартиру», где он работал с конца 80-х. Также планируется создать музейный кабинет с коллекцией личных вещей.