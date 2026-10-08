Связь с Максимом Авериным, ревность в семье и материнство: звезде «Склифосовского» Анне Якуниной 58 лет. Как живет актриса?
Анна Якунина — российская актриса театра и кино, народная артистка России. Широкую известность ей принесла роль Нины Дубровской в медицинской драме «Склифосовский». 9 октября артистка отмечает день рождения. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство Анны Якуниной и творческая семьяАнна Якунина родилась 9 октября 1968 года в Москве. Ее отец Александр Якунин окончил ГИТИС и работал в Театре имени Моссовета. Мать Ольга Великанова выбрала профессию режиссера и служила в Театре Станиславского. Родители расстались вскоре после рождения дочери. Воспитанием девочки в основном занималась бабушка — актриса Елена Дмитриевна, работавшая в Театре на Малой Бронной.
Родственница брала внучку на репетиции. Анна с ранних лет наблюдала за жизнью театра изнутри и выходила на сцену в постановках «Женитьба Фигаро» и «Покровские ворота». В доме семьи часто собирались актеры, музыканты, поэты и художники. Эта атмосфера повлияла на выбор будущей профессии. При этом родственники сначала видели Анну в балете.
Балет, учеба и путь в профессиюЯкунина с детства занималась в балетной студии. После восьмого класса она решила поступить в хореографическое училище, однако конкурс не прошла. Члены приемной комиссии обратили внимание на темперамент девушки и посоветовали ей выбрать актерское образование. Мать настояла на продолжении балетной учебы. Анна отправилась в Ленинград и поступила в хореографическое училище. Спустя четыре года она вернулась в Москву, так как поняла, что хочет связать жизнь именно с драматической сценой.
Позднее будущая артистка училась в школе-студии при ансамбле Игоря Моисеева, а затем поступила на актерский факультет ГИТИСа. После выпуска Анна Якунина начала служить в театре «Сатирикон». Затем она перешла в «Ленком», где продолжает работать. За годы сценической карьеры актриса сыграла десятки ролей в классических и современных постановках.
Первые роли Анны Якуниной в киноКинематографическая карьера Якуниной стартовала в начале 2000-х. В 2003 году она появилась в криминальной драме «Огнеборцы». Через год актриса снялась в детективном сериале «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». В 2005 году зрители увидели артистку в музыкальной комедии Тиграна Кеосаяна «Ландыш серебристый-2». В проекте она сыграла солистку ансамбля «Звездная пара».
В фильмографии Анны Якуниной есть сериалы «Личная жизнь доктора Селивановой», «Приключения солдата Ивана Чонкина», «Адвокат 5», «Земский доктор», «Два отца и два сына», «Напарницы», «Василиса», «Жемчуга», «Позднее раскаяние» и «Девочки не сдаются». Среди ее более поздних работ — «Мама Маша», «Ивановы-Ивановы», «Невеста комдива» и историческая комедия «Поезд идет на восток, или Как я шпиона ловил».
Роль Нины Дубровской в сериале «Склифосовский»Настоящую популярность Анне Якуниной принес сериал «Склифосовский». Премьера медицинской драмы состоялась в 2012 году. Актриса сыграла регистратора Нину Дубровскую. Зрители полюбили героиню за искренность, эмоциональность и человечность. Для подготовки к съемкам Якунина наблюдала за сотрудниками медицинских учреждений, изучала их речь и манеры общения.
С каждым сезоном история Нины Дубровской развивалась. В седьмом сезоне героиня стала матерью во второй раз. В десятом сезоне, вышедшем в январе 2023 года, Нина ушла из регистратуры и начала работать медсестрой в операционном отделении. По словам актрисы, ей потребовалось освоить медицинскую терминологию.
Личная жизнь Анны Якуниной: муж и детиПервым мужем Анны Якуниной стал ее однокурсник Сергей Стегайлов. В браке родилась дочь Анастасия. Актриса совмещала учебу, материнство и подработки, а семейные отношения постепенно разрушались. Позже Якунина познакомилась с инженером-энергетиком Сергеем Свиридом. Он не связан с театральной сферой, но регулярно посещал спектакли с участием артистки. Общение переросло в серьезные отношения.
Супруги поженились, в семье родилась дочь Мария. Пара вместе уже более 25 лет. Анна рассказывала, что муж иногда ревнует ее к коллегам, однако юмор помогает семье сохранять теплые отношения. Старшая дочь Анастасия работает дизайнером. Мария училась во ВГИКе, играет в театре и снимается в кино. В 2021 году Якунина стала бабушкой: у нее родился внук Данила.
Что связывает Анну Якунину и Максима АверинаПосле выхода «Склифосовского» поклонники часто обсуждали возможный роман Анны Якуниной и Максима Аверина. Артисты знакомы более 25 лет и неоднократно говорили, что их связывает дружба. Якунина и Аверин вместе играли в спектакле «Там же, тогда же». С этой постановкой они гастролировали по России и Европе. Спектакль вошел в лонг-лист международной премии «Звезда театрала».
Максим Аверин выступил режиссером постановки «Монолог женщины», где участвовала Анна Якунина. Актеры выходили на одну сцену и в спектакле «Лев зимой».