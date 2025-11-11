Связь с мужем Заворотнюк, травма спины и лишний вес: Что на самом деле скрывает бывшая участница группы «Блестящие» Юлия Ковальчук?
Юлия Ковальчук — известная российская певица, бывшая участница группы «Блестящие». Благодаря упорству и целеустремленности она смогла раскрыть свой талант в разных сферах творчества: музыке, танцах, кино и телевидении. Несмотря на насыщенный график, женщина умело сочетает карьеру с ролью внимательной хозяйки дома. О творческом пути, личной жизни и судьбе знаменитости, читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность КовальчукЮля Ковальчук родилась 2 ноября 1982 года в городе Волжском. Девочка с ранних лет увлеклась спортивной гимнастикой и мечтала стать олимпийской чемпионкой. Однако судьба распорядилась иначе: на тренировке школьница получила серьезную травму спины. Видя, как переживает дочь, мама отвела её в хореографический кружок, где Ковальчук быстро освоила основы танца.
Энергия и целеустремленность Юли привели ее в муниципальный комитет по делам молодежи. За активное участие ей подарили путевку в знаменитый «Орленок». Именно там, на красивом черноморском побережье, она увлеклась музыкой. Вернувшись домой, девушка поступила в вечернюю музыкальную школу по классу гитары. В 15 лет знаменитость создала школьный коллектив «Элит», участвовавший в конкурсах и фестивалях. Однажды её заметил декан Московского университета культуры и искусства и предложил попробовать поступить туда. Поскольку набор в МГУКИ требовал досрочного окончания школы, Юля закончила обучение экстерном с красным дипломом. С ним отправилась в Москву, успешно сдала вступительные экзамены и стала студенткой.
«Блестящие»В 2001 году подруги Юли уговорили её попробовать свои силы на кастинге для популярной группы «Блестящие». Ковальчук была опытной танцовщицей, но когда она спела несколько песен перед продюсером, он остался под впечатлением. Вскоре знаменитость начала выступать в группе как бэк-танцовщица, а позже стала солисткой. В 2007 году её контракт подошёл к концу, волжанка начала сольную карьеру. Её первый альбом JK2015 вышел 18 июня 2015 года. С тех пор творческая жизнь знаменитости только наполняется новыми событиями. В 2021 году порадовала поклонников дуэтом с Алексеем Чумаковым под названием «Я поднимаю белый флаг».
Телевидение и фильмыРейтинговое шоу «Танцы на льду», в котором Юлия дебютировала с фигуристом Петром Чернышевым в 2007 году, принесло им победу, а ей — и новый виток популярности. В 2008 году она участвовала в реалити-шоу «Последний герой». В 2009 году певица снова вышла на лед, но уже с Романом Костомаровым в шоу «Ледниковый период». В начале 2013 года женщина вместе с Алексеем Чумаковым вела программу «Кто сверху?» на телеканале «Ю». В начале 2022 года знаменитость и её муж стали героями программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ. Они рассказали о трудностях в своем браке, связанных со слухами о неверности Алексея. Он признал, что ценит женскую красоту, но никогда не изменял жене.
В творческой карьере Ковальчук есть страничка, связанная с кино. Она дебютировала на экране в популярной комедии «Ландыш серебристый – 2», а главную роль артистка сыграла в полнометражной комедии «Криминальные обстоятельства».