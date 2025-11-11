«Она от него без ума»: стало известно о расставании Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

11 ноября 2025, 13:20

Актёр Тимоти Шаламе ушёл от блогера и модели Кайли Дженнер

Кайли Дженнер (Фото: Instagram* / @kyliejenner)

Франко-американский актёр Тимоти Шаламе и модель, звезда реалити-шоу, предпринимательница Кайли Дженнер расстались. Об этом сообщает Daily Mail.





По данным инсайдеров, инициатором разрыва стал Шаламе. Отмечается, что отношения пары уже переживали кризис — ранее они также расставались, но Кайли сумела убедить актёра вернуться.





«Она от него без ума, так что это вполне может случиться снова», — рассказал один из собеседников издания.

«Он много снимается, и она чувствует, что должна за ним гнаться. Она выкладывается больше, чем он», — поделился инсайдер.