«Она от него без ума»: стало известно о расставании Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер
Актёр Тимоти Шаламе ушёл от блогера и модели Кайли Дженнер
Франко-американский актёр Тимоти Шаламе и модель, звезда реалити-шоу, предпринимательница Кайли Дженнер расстались. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным инсайдеров, инициатором разрыва стал Шаламе. Отмечается, что отношения пары уже переживали кризис — ранее они также расставались, но Кайли сумела убедить актёра вернуться.
«Она от него без ума, так что это вполне может случиться снова», — рассказал один из собеседников издания.Другой источник добавил, что напряжённый график Тимоти стал одной из причин разлада.
«Он много снимается, и она чувствует, что должна за ним гнаться. Она выкладывается больше, чем он», — поделился инсайдер.