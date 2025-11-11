«Раздражали друг друга»: Анна Хилькевич откровенно рассказала о кризисах в браке

11 ноября 2025, 13:53

Актриса Анна Хилькевич рассказала о трудных периодах с мужем

Анна Хилькевич с мужем и детьми (Фото: Instagram* / @annakhilkevich)

Актриса Анна Хилькевич честно рассказала, что в её браке с Артуром Волковым не всё всегда было идеально.





В интервью Lady Mail звезда призналась, что за годы совместной жизни они с мужем пережили несколько кризисов и нередко раздражали друг друга.





«У нас были кризисы, когда мы друг друга не понимали, раздражали. Мы каждый по отдельности менялись, или менялись наши привычные обстоятельства, например, рождался ребёнок, или было слишком много работы и не хватало времени на общение, терялся контакт. Но ниточка, связывающая нас, никогда не обрывалась — это главное», — поделилась Хилькевич.