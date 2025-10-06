Михаил Пореченков задолжал ФНС более 600 тысяч рублей
Российский актёр Михаил Пореченков оказался должен Федеральной налоговой службе 622 тысячи рублей. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, задолженность Пореченкова связана с деятельностью его ИП, занимающимся деятельностью в области производства кинофильмов, видеофильмов и телепрограмм.
«Если задолженность не будет погашена вовремя, налоговая может заблокировать банковские счета актера, а судебные приставы — возбудить исполнительное производство», — говорится в материале.
Ранее стало известно, что долг режиссёра Никиты Михалкова перед ФНС вырос на миллион рублей. Напомним, Михалков является совладельцем ювелирной компании, которая уже несколько лет испытывает финансовые проблемы. На сегодняшний день процесс идёт ликвидации фирмы, а долг режиссёра перед налоговой составляет уже 17 миллионов рублей.