Связь с ОАЭ, критика системы образования, отсутствие поддержки отца и «рабы»: Что скрывает дочь Дмитрия Пескова?
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова — Лиза Пескова — привлекает внимание широкой общественности своими роскошными фотографиями и провокационными постами в социальных сетях, что часто вызывает критику в адрес её отца. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Детство и юностьЕлизавета Пескова появилась на свет 9 января 1998 года в городе Анкара. Её родители — Дмитрий и Екатерина — вступили в брак спустя четыре года после завершения отношений Дмитрия с первой женой. Особое значение придавалось развитию дочери: она изучала иностранные языки, летние месяцы проходили в образовательных лагерях Шотландии и Франции, а среднее образование Елизавета завершила в престижной школе-интернате Нормандии с высокими академическими достижениями. Родители стремились воспитывать дочь независимой: начиная с девяти лет, девочка находилась вдали от дома, испытывая сложности адаптации, такие как проблемы с самооценкой из-за лишнего веса и проблем с акне. Дмитрий Песков настаивал на важности российского диплома, поэтому изначально Лиза училась в Институте стран Азии и Африки при Московском государственном университете, однако впоследствии решила продолжить учёбу во Франции, поступив в Парижскую школу бизнеса. Впоследствии девушка вернулась в Россию и стала студенткой МГИМО, выбрав специализацию международных отношений.
Самостоятельная жизньЕлизавета Пескова начала зарабатывать самостоятельно с 18 лет, что было частью воспитания её родителей. В детстве они давали ей фиксированную сумму на расходы, а когда она стала совершеннолетней, отец перестал её обеспечивать. Лизе пришлось искать способы заработка, и она начала с продажи вещей из маминого гардероба через соцсети. Затем у неё появились первые рекламные контракты. Лиза активно использовала свой аккаунт в Instagram* как блог, что сделало её популярной. Она также интересуется бизнесом и журналистикой. В 2016 году Лиза опубликовала статью с критикой российской системы образования, где предложила использовать европейский подход, который менее загружает студентов. Позже редакция российской версии журнала «Форбс» доверила ей писать статьи. Она также работала в туристической отрасли, была в Фонде развития русско-французских исторических инициатив и основала коммуникационное агентство Speransa Digital Communications. Во время карантина Лиза заинтересовалась диджитал-маркетингом и создала агентство Centrum Moscow. Она также была соучредителем компании «Лиза и Саша», но она позже была ликвидирована.
Не учится, не работает и владеет 13 рабамиЕлизавета поделилась детскими воспоминаниями о том, как её семья переживала финансовые трудности, когда её отец занимался частным извозом. Это высказывание вызвало волну критики и шуток в адрес Лизы и её семьи. В 2017 году, вместе с другими членами ассоциации «АВАНТИ», она посетила севастопольский судоремонтный завод «Южный». На пресс-конференции в Крыму Лиза заявила о намерении продвигать идеи молодежного предпринимательства в судоремонтной отрасли, предложив разработать PR-стратегии для этой сферы. Эти слова также стали объектом насмешек и критики. Позже Пескова призналась, что тяжело переживала этот период и на время предпочла уйти от публичности. В августе 2017 года она прекратила сотрудничество с «АВАНТИ» и удалила информацию об ассоциации с официального сайта.
Вскоре после этого она оказалась в центре нового скандала: в журнале «Форбс» вышла её статья «Иллюзия знаний. Убьют ли новые технологии традиционное образование», которая вызвала широкий интерес и противоречивые мнения, а Лиза столкнулась с обвинениями в плагиате. Пескова также привлекала внимание своими активными дискуссиями в соцсетях, объясняя это тем, что родители с детства приучали её к диалогу. Однажды, устав от критики, она опубликовала ироничный пост о своей якобы роскошной жизни, где утверждала, что не учится, не работает и владеет 13 рабами. Многие оценили её юмор, но некоторые сочли это высказывание неуместным.
Личная жизньПосле бала дебютанток Елизавета Пескова объявила о помолвке с бизнесменом Юрием Мещеряковым, но свадьба не состоялась. Вскоре в СМИ появилась информация о её новом романе с французом Луи Вальдбергом, с которым она провела время в Крыму и Грозном, однако пара вскоре рассталась без объяснений. Летом 2021 года заговорили о её отношениях с Русланом Голбазовым, чеченцем и партнером по ресторанному бизнесу, но Лиза опровергла слухи о свадьбе, предпочитая не афишировать свою личную жизнь. В 2025 году она сменила фамилию на Ромашова, что вызвало слухи о возможном замужестве с Даниилом Ромашовым, но официальных комментариев не последовало.
Лиза сейчасВ настоящее время Лиза проживает в Москве и продолжает развивать свой бизнес. В январе Пескова отметила свой день рождения на яхте в Дубае с большим размахом. Кадры с празднования опубликовала её мать. Пескова не меняет свой естественный цвет волос, а также против пластики. По словам Лизы, ей нравятся собственные черты лица, поэтому в хирургическом вмешательстве она не нуждается.
*Деятельность Meta (Instagram*) запрещена в России как экстремистская