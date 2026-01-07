Достижения.рф

Шарлотка и глинтвейн: как отдыхают Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина

Певец Алексей Воробьев и его жена Аида Гарифуллина опубликовали домашние фото
Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский певец Алексей Воробьёв и его супруга Аида Гарифуллина показали подписчикам в запрещённой соцсети, как проходят их спокойные семейные вечера вдали от города.



В личном блоге оперная певица рассказала, что их дом буквально занесло снегом. Вокруг выросли огромные сугробы, а дороги полностью перемело, поэтому выбраться в город пока не получается. Впрочем, супруги не расстраиваются — проводят время вместе и с близкими.

«Мы остались дома, испекли шарлотку, сварили глинтвейн и включили «Трудности перевода», — поделилась Гарифуллина.

Никита Кротов

