Шарлотка и глинтвейн: как отдыхают Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина

07 января 2026, 17:17

Певец Алексей Воробьев и его жена Аида Гарифуллина опубликовали домашние фото

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский певец Алексей Воробьёв и его супруга Аида Гарифуллина показали подписчикам в запрещённой соцсети, как проходят их спокойные семейные вечера вдали от города.





В личном блоге оперная певица рассказала, что их дом буквально занесло снегом. Вокруг выросли огромные сугробы, а дороги полностью перемело, поэтому выбраться в город пока не получается. Впрочем, супруги не расстраиваются — проводят время вместе и с близкими.





«Мы остались дома, испекли шарлотку, сварили глинтвейн и включили «Трудности перевода», — поделилась Гарифуллина.