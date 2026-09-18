18 сентября 2026, 14:00

Василина Юсковец (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Василина Юсковец — российская актриса, знакомая зрителям по сериалам «Ивановы-Ивановы», «Вне игры», «ИП Пирогова», «Жизнь по вызову» и «Против всех». Она пришла в профессию подростком, а со временем стала получать более сложные и неоднозначные роли. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство Василины Юсковец и переезд в Москву Первые роли и начало актерской карьеры Фильмография: «ИП Пирогова», «Бесит» и «Жизнь по вызову» Личная жизнь Василины Юсковец Откровения о здоровье Василина Юсковец сейчас

Детство Василины Юсковец и переезд в Москву

Первые роли и начало актерской карьеры

Василина Юсковец (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Фильмография: «ИП Пирогова», «Бесит» и «Жизнь по вызову»

Личная жизнь Василины Юсковец

Откровения о здоровье

Василина Юсковец сейчас