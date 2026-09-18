Связь с Павлом Прилучным, роман с Алексеем Лукиным и дисморфофобия: как Василина Юсковец стала звездой и боролась с неприятием внешности?
Василина Юсковец — российская актриса, знакомая зрителям по сериалам «Ивановы-Ивановы», «Вне игры», «ИП Пирогова», «Жизнь по вызову» и «Против всех». Она пришла в профессию подростком, а со временем стала получать более сложные и неоднозначные роли. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство Василины Юсковец и переезд в МосквуВасилина Юсковец родилась 19 сентября 2001 года в Великом Новгороде. При этом своей родиной артистка называет город Холм, где проходили ее каникулы. Любимым городом детства для нее стал Санкт-Петербург — там актриса хотела бы жить. После развода родителей Василина вместе с матерью переехала в Москву. В столице она пошла в первый класс общеобразовательной школы № 109. По словам Юсковец, отчим отличался строгостью и стремился контролировать ее жизнь. Под его влиянием мать тоже стала предъявлять к дочери повышенные требования.
Родные старались развивать способности девочки. Она занималась бальными танцами, училась петь, плавала, играла в теннис и изучала тхэквондо. Василина много читала и пробовала писать стихи. У актрисы есть младшая сестра Люба. Юсковец называет ее ангелом и любит делать ей прически перед важными мероприятиями.
Первые роли и начало актерской карьерыВ старших классах Василина начала сотрудничать с актерским агентством «Жар-птица». Это привело ее к первым съемкам: в 14 лет она дебютировала на экране. Первой работой Юсковец стал многосерийный фильм «Семья Светофоровых», который показывал канал «Карусель». В проекте она сыграла школьную красавицу. Уже через год начинающая артистка появилась в комедийном сериале «Ивановы-Ивановы», где работала рядом с известными актерами. В 2017 году Василина получила предложение сняться в сериале «Вне игры». Эти проекты принесли ей узнаваемость среди молодой аудитории и открыли дорогу к новым ролям.
Фильмография: «ИП Пирогова», «Бесит» и «Жизнь по вызову»В 2019 году Юсковец вошла в актерский состав кулинарного ситкома «ИП Пирогова». Она участвовала в первом и втором сезонах сериала. В 2022-м зрители увидели актрису в сатирической комедии «Бесит». В пятой серии проекта, получившей название «Чапалах», она исполнила одну из главных ролей. С возрастом Василина стала отходить от привычного подросткового амплуа. Одной из заметных работ стал сериал «Жизнь по вызову», посвященный изнанке сферы эскорт-услуг. Юсковец сыграла дочь владельца агентства, роль которого исполнил Павел Прилучный.
В 2021 году актриса, по ее словам, начала более осознанно относиться к выбору проектов. В этот период стартовало производство мини-сериала «Клипот». Затем фильмография пополнилась трагикомедией «Против всех», где Василина получила роль дочери крупного застройщика. В 2024 году артистка продолжила работать и в уже знакомых историях, и в новых картинах. Среди них — детективный триллер «Похищение». Весной 2026 года на онлайн-платформах появилась фэнтезийная лента «Холодное сердце» с участием Юсковец.