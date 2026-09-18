Ида Галич решила превратить десятилетнюю благотворительность в фонд
Блогер Ида Галич открыла собственный благотворительный фонд
Ида Галич объявила в соцсетях о запуске собственного благотворительного фонда. Организацию учредили ещё в прошлом году, однако полноценную работу она начала только сейчас.
Блогерша призналась, что помощь людям давно стала для неё привычной частью жизни. По словам Иды, за десять лет благотворительной деятельности через её блог прошло множество историй — от помощи тяжелобольным детям и сиротам до поддержки семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
«Те, кто со мной не первый год, знают, что я достаточно давно занимаюсь благотворительностью. Через меня и мой блог прошло много историй и абсолютно разных, но в каждой нужна была поддержка и помощь», — рассказала Галич.Некоторые истории, по словам Иды, она брала под личный контроль. Теперь же блогерша хочет систематизировать эту работу и помогать уже в рамках фонда. Среди первых подопечных — тяжелобольные дети, сироты и семьи, которым нужна поддержка.
«Мы с вами можем подсветить важную тему, с которой начинается большая работа», — подчеркнула Галич.Похоже, теперь у добрых дел Иды будет отдельная площадка и ещё больше возможностей помогать тем, кто оказался в непростой ситуации.