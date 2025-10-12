Связь с Пересильд, измена любимой, взрослые поклонницы: что происходит в личной жизни Ярослава Могильникова из сериала «Слово пацана»
Ворвавшись в мир российского кино с ролью Ералаша в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», Ярослав Могильников мгновенно стал звездой. Чем он живет сейчас, в каких проектах занят и как справляется с давлением внезапной славы, расскажет «Радио 1».
Биография Ярослава МогильниковаЯрослав Могильников родился 13 октября 2007 года в Лысьве (Пермский край). До актерской карьеры его жизнь была связана со спортом: он серьезно увлекался футболом, играл за юношескую сборную края, а также участвовал в местных командах КВН. В кино он дебютировал в 13 лет, получив главную роль Ильи в фильме «Пельдельники». Затем были работы в картинах «Иван Семенов: Большой поход» и «Папаша в бегах». Однако настоящая популярность пришла к нему в ноябре 2023 года после выхода сериала Жоры Крыжовникова, где Ярослав блестяще сыграл Ералаша из группировки «Университетских».
Личная жизнь звезды сериала «Слово пацана»Актер откровенно рассказывал о своем неудачном опыте в отношениях. В 15 лет он встречался с девушкой в родном городе, но этот роман закончился болезненным предательством с ее стороны. С приходом славы изменилось и внимание со стороны противоположного пола. Могильников признается, что чувствует неловкость, когда с предложениями встречаться к нему подходят совсем юные поклонницы. При этом он с юмором реагирует на интерес со стороны взрослых девушек.
На данный момент официально Ярослав ни с кем не встречается. Поклонники иногда приписывают ему роман с коллегой по сериалу Анной Пересильд, но эти слухи не подтверждены.
Новые проекты и планы Ярослава МогильниковаПосле окончания 9-го класса Ярослав переехал с семьей в Москву, где планирует получить актерское образование в московском киноколледже. Его кинокарьера активно развивается. В 2024 году на экраны уже вышел фильм «Юг» с ним в главной роли. На разных стадиях производства находятся еще несколько картин с его участием: «Жига», «Злые люди» и «Красный шелк». Помимо актерской игры, Могильников увлекается музыкой и сочиняет треки в стиле рэп.
Как сейчас живет Ярослав МогильниковЖизнь Ярослава разделилась на «до» и «после» славы, и этот резкий поворот дается ему нелегко. В июле 2024 года актер сделал откровенное признание, сообщив, что столкнулся с сильным эмоональным выгоранием.
«Меня все бесит, я всегда раздражаюсь, у меня ухудшилась память и сосредоточенность. Все, что мне хочется... это просто лежать и смотреть в потолок», — поделился он в своем ТГ-канале.По словам Могильникова, плотный график съемок и обязательств не оставляет времени на отдых и восстановление. Актер осознает проблему, но пока не видит выхода из сложившейся ситуации, что вызывает у него тревогу о будущем. Таким образом, несмотря на внешний успех и востребованность, юная звезда переживает непростой период, пытаясь адаптироваться к новой реальности и найти баланс между работой и личным благополучием.