С бизнеса Блиновского требуют почти 45 млн рублей для погашения долгов жены

09 октября 2025, 13:01

Фото: iStock/blinow61

С бывшей компании Алексея Блиновского ООО «Аквакультура», , занимающейся оптовой продажей рыбы и морепродуктов, требуют взыскать около 45 миллионов рублей. Эти средства нужны для частичного погашения долгов его супруги Елены Блиновской.