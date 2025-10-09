С бизнеса Блиновского требуют почти 45 млн рублей для погашения долгов жены
С бывшей компании Алексея Блиновского ООО «Аквакультура», , занимающейся оптовой продажей рыбы и морепродуктов, требуют взыскать около 45 миллионов рублей. Эти средства нужны для частичного погашения долгов его супруги Елены Блиновской.
По официальным данным, Блиновский, ранее владелец компании и муж известной королевы марафонов, вышел из состава ООО перед банкротством фирмы. По документам, займ в размере 45 миллионов рублей предоставила сама Блиновская компании «Аквакультура». Ранее бизнес она вела через мужа, что напоминает схему, аналогичную той, что использовалась с глэмпинг-отелями.
В самой компании подтвердили наличие займа, но отказались раскрывать детали, сославшись на коммерческую тайну. Отметим, что долг Блиновской по налогам и другим обязательствам остаётся значительным — более 900 миллионов рублей, которые придётся вернуть в казну.
