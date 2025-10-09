Суд взыскал с Собчак долги по коммунальным платежам по трем искам Фонда капремонта
Московский суд взыскал с телеведущей Ксении Собчак долги по коммунальным платежам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Указано, что судья удовлетворил три иска Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию.
Сумма задолженности Собчак не раскрывается, однако считается, что она составляет более 17 тысяч рублей. С января 2023 года журналистка ни разу не платила по счетам за три нежилых помещения.
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь уточнял, какие последствия ждут Собчак за долги по коммуналке. По его словам, ей могут запретить выезд за границу, к тому же возможен арест имущества.
Ранее Собчак пожаловалась на то, что постоянно вынуждена быть «стальным человеком», и назвала это главной проблемой в своей жизни.
