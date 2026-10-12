12 октября 2026, 12:03

Ярослав Могильников (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Актеру Ярославу Могильникову, известному публике по роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», 13 октября исполняется 19 лет. Еще вчера он был мальчишкой из пермской Лысьвы, случайно попавшим в кино, а сегодня — одним из самых востребованных молодых артистов страны, чья фильмография насчитывает уже больше десятка проектов. Однако за внешним блеском скрываются болезненное выгорание, громкий роман с дочерью Юлии Пересильд и откровенные признания о внутренних демонах, с которыми ему приходится сражаться. Подробности жизни восходящей звезды расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Ярослава Могильникова Личная жизнь звезды сериала «Слово пацана» Демоны внутри

Как сейчас живет Ярослав Могильников



Биография Ярослава Могильникова

Ярослав Могильников (Фото: кадр из сериала «Жига. На полной скорости»)

Личная жизнь звезды сериала «Слово пацана»

Анна Пересильд (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

«Мы с Яриком больше не вместе. Мы остались в хороших отношениях, так как ценим друг друга», — написала она в своем Telegram-канале.

«Сердце разбито было. Я не давала себе времени страдать, хотя мне было трудно», — откровенничала 15-летняя актриса.

«В прошлых отношениях я обожглась на том, что мне врали. Так что если человек передо мной нечестен — то сразу до свидания. Для меня, например, скрывать измену — это не пацанский поступок», — заявила она.

Демоны внутри



Ярослав Могильников (Фото: кадр из сериала «Слово пацана»)

«Во мне вечно борются два Ярика: у меня как будто ангел и демон на плечах. Один — тот, что немного самовлюбленный, — хочет популярности, цифр в соцсетях и фоткаться с подростками, а другой — спокойного счастья и развития в профессии», — откровенничал актер.

«У меня совсем не было свободных дней. Я был очень сильно занят и чуть не сошел с ума! Я очень сильно выгорел. Не было ни одного дня, чтобы я мог полежать на диване», — делился он на встрече с фанатами в Перми.

«Мне бы хотелось сыграть кого-нибудь отрицательного. Очень сильно. Не знаю, кого именно, что это будет, но очень хочется сыграть "недоброго" парня», — заявлял он.

Как сейчас живет Ярослав Могильников