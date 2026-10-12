Выгорание после «Слова пацана», роман с Пересильд и желание сыграть «недоброго парня»: что скрывает актер Ярослав Могильников?
Актеру Ярославу Могильникову, известному публике по роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», 13 октября исполняется 19 лет. Еще вчера он был мальчишкой из пермской Лысьвы, случайно попавшим в кино, а сегодня — одним из самых востребованных молодых артистов страны, чья фильмография насчитывает уже больше десятка проектов. Однако за внешним блеском скрываются болезненное выгорание, громкий роман с дочерью Юлии Пересильд и откровенные признания о внутренних демонах, с которыми ему приходится сражаться. Подробности жизни восходящей звезды расскажет «Радио 1».
Биография Ярослава МогильниковаЯрослав Иванович Могильников родился 13 октября 2007 года в небольшом уральском городе Лысьва Пермского края. До того как судьба привела его в кинематограф, жизнь подростка была прочно связана со спортом: он серьезно занимался футболом, выступал за юношескую сборную края и даже участвовал в местных командах КВН. Ничто не предвещало, что однажды обычный поход в кафе с родителями обернется судьбоносной встречей.
В 13 лет Ярослав случайно привлек внимание съемочной группы режиссера Евгения Григорьева, работавшей над фильмом «Подельники». Кинематографисты приметили яркого юношу, его органику и смелость — так Могильников получил главную роль Ильи, даже не имея актерского опыта за плечами. Дебют оказался успешным: за картиной последовали работы в «Иване Семенове: Большой поход» и «Папаше в бегах».
Настоящая популярность обрушилась на него в ноябре 2023 года, когда на экраны вышел сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Роль сироты Ералаша из группировки «Университетских» сделала Ярослава звездой всероссийского масштаба. Сегодня в его фильмографии уже более десяти проектов, среди которых главные роли в сериале «Юг», историческом детективе «Красный шелк» и экшен-фильме «Жига. На полной скорости». В 2024 году он получил свою первую кинонаграду — премию журнала «ОК!» в номинации «Новые лица. Кино и сериалы» за работу в сериале «Юг».
Личная жизнь звезды сериала «Слово пацана»Личная жизнь юного актера оказалась в центре внимания прессы практически одновременно с приходом славы. Осенью 2024 года стало известно о романе Могильникова с коллегой по сериалу «Слово пацана» Анной Пересильд — дочерью известной актрисы Юлии Пересильд. На мероприятиях кинофестиваля «Новый сезон» в Сочи молодые люди держались за руки, хотя старались не афишировать отношения.
Однако идиллия продлилась недолго. Уже в декабре 2024 года Анна публично объявила о разрыве.
«Мы с Яриком больше не вместе. Мы остались в хороших отношениях, так как ценим друг друга», — написала она в своем Telegram-канале.Позже, в интервью Надежде Стрелец, Пересильд-младшая призналась, что пережила тяжелое расставание, столкнувшись с обманом.
«Сердце разбито было. Я не давала себе времени страдать, хотя мне было трудно», — откровенничала 15-летняя актриса.Сама Анна дала понять, что причиной разрыва стала неверность.
«В прошлых отношениях я обожглась на том, что мне врали. Так что если человек передо мной нечестен — то сразу до свидания. Для меня, например, скрывать измену — это не пацанский поступок», — заявила она.Сам Могильников тему измены публично не комментировал, однако вскоре дал понять, что у него появился новый роман. Стоит отметить, что еще до отношений с Пересильд Ярослав рассказывал о болезненном опыте предательства: в 15 лет он встречался с девушкой в родном городе, но этот роман закончился изменой с ее стороны.
Демоны внутриЗа фасадом успешного молодого актера скрывается серьезная внутренняя борьба, о которой Ярослав говорит открыто и без прикрас. В интервью изданию Men Today он признался, что внутри него словно уживаются два человека.
«Во мне вечно борются два Ярика: у меня как будто ангел и демон на плечах. Один — тот, что немного самовлюбленный, — хочет популярности, цифр в соцсетях и фоткаться с подростками, а другой — спокойного счастья и развития в профессии», — откровенничал актер.Мама Могильникова даже шутит, что у сына как будто «биполярное расстройство» из-за этих метаний.
Однако самой тревожной темой в откровениях Ярослава стало эмоциональное выгорание, настигшее его после съемок в «Слове пацана». Плотный график, отсутствие выходных и постоянное давление славы довели подростка до критического состояния.
«У меня совсем не было свободных дней. Я был очень сильно занят и чуть не сошел с ума! Я очень сильно выгорел. Не было ни одного дня, чтобы я мог полежать на диване», — делился он на встрече с фанатами в Перми.Еще одним громким откровением стало желание Ярослава вырваться из амплуа «светлого парня», закрепившегося за ним после ролей в «Юге» и «Слове пацана».
«Мне бы хотелось сыграть кого-нибудь отрицательного. Очень сильно. Не знаю, кого именно, что это будет, но очень хочется сыграть "недоброго" парня», — заявлял он.
Как сейчас живет Ярослав МогильниковНесмотря на пережитые трудности, карьера Ярослава Могильникова продолжает стремительно развиваться. После окончания девятого класса он переехал с семьей в Москву, где планирует получить актерское образование в столичном киноколледже. Параллельно с актерством юноша увлекается музыкой, сочиняет треки в стиле рэп и готовит к выпуску сольный альбом.
2025 год выдался для Могильникова плодотворным: в марте на экраны вышел экшен-фильм «Жига. На полной скорости», где он сыграл одну из главных ролей вместе с Валентином Анциферовым. В прокате также появился исторический детектив «Красный шелк», съемки которого проходили в Москве.
В 2026 году Ярослав отметился участием в съемках клипа 16-летней певицы Миланы Стар на песню «Вспоминай» — премьера состоялась 22 мая. Главным же событием года должна стать премьера киноальманаха «Тюльпаны», приуроченного к 8 Марта, где Могильников исполнит одну из главных ролей в новелле «Стася идет гулять». Его партнершей по площадке стала актриса Александра Бабаскина, а в числе других звезд альманаха — Елена Яковлева и Алексей Серебряков. Согласно данным Ruskino, в 2026 году также ожидается выход многосерийной «Капитанской дочки» режиссера Димы Литвиненко с участием Ярослава.