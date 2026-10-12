Ингеборга Дапкунайте получила около 2 млн рублей от благотворительного фонда, попечителем которого она является

12 октября 2026, 09:57

Дапкунайте получила 2 млн рублей от фонда, попечителем которого она является

Ингеборга Дапкунайте (Фото: Instagram* @d.ingeborga)

Ингеборга Дапкунайте получила около 2 млн рублей от британского благотворительного фонда — она заключила договор на оказание услуг с конторой, попечителем которой сама же и является. Об этом пишет SHOT.