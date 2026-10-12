Ингеборга Дапкунайте получила около 2 млн рублей от благотворительного фонда, попечителем которого она является
Ингеборга Дапкунайте получила около 2 млн рублей от британского благотворительного фонда — она заключила договор на оказание услуг с конторой, попечителем которой сама же и является. Об этом пишет SHOT.
Бывший супруг актрисы, предприниматель Дмитрий Ямпольский, который участвовал в разработке устава фонда, пригласил её в руководство PACED. Эта организация специализируется на паллиативной помощи и подготовке специалистов, обучая их как на русском, так и на английском языках. Финансирование фонда поступает в том числе за счёт пожертвований и грантов из Великобритании и ЕС. С приходом знаменитости объём этих поступлений увеличился почти втрое.
Дапкунайте не получает обычную зарплату, поэтому в уставе фонда предусмотрена возможность оплаты услуг попечителей отдельно. Артистка заключила такой договор и с начала года заработала около 2 млн рублей. При общей выручке фонда около 11 млн рублей ещё £25,4 тыс. (примерно 2,8 млн рублей) были направлены на оплату труда преподавателей.
Основные курсы фонда ориентированы на русскоязычных жителей стран бывшего СССР. Для некоторых программ проводится закрытый отбор, а часть расходов участники оплачивают самостоятельно. Также существует бесплатный курс по уходу за пожилыми, по окончании которого выдаётся сертификат, однако он не признаётся официальным документом об образовании.
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