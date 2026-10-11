«Держусь»: Лев Лещенко раскрыл правду о своем самочувствии

11 октября 2026, 22:15

Певец Лев Лещенко чувствует себя отлично

Лев Лещенко (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что в последнее время чувствует себя хорошо и продолжает выступать, поддерживая физическую форму. Об этом пишет РИА Новости.





Ранее, в марте 2025 года, СМИ сообщали, что врачи обнаружили у Лещенко редкое заболевание — транстиретиновый амилоидоз, поражающий жизненно важные органы, включая сердце. В октябре Telegram-канал Mash информировал, что артист стал реже выходить на сцену из-за проблем со здоровьем, в том числе из-за одышки и болей в спине.





«Отлично себя чувствую. Выступаю, как видите, держусь в форме», — сказал певец.