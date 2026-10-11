«Держусь»: Лев Лещенко раскрыл правду о своем самочувствии
Певец Лев Лещенко чувствует себя отлично
Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что в последнее время чувствует себя хорошо и продолжает выступать, поддерживая физическую форму. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее, в марте 2025 года, СМИ сообщали, что врачи обнаружили у Лещенко редкое заболевание — транстиретиновый амилоидоз, поражающий жизненно важные органы, включая сердце. В октябре Telegram-канал Mash информировал, что артист стал реже выходить на сцену из-за проблем со здоровьем, в том числе из-за одышки и болей в спине.
«Отлично себя чувствую. Выступаю, как видите, держусь в форме», — сказал певец.
Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве. Широкую известность ему принесло исполнение песни «День Победы», ставшей одной из самых узнаваемых композиций о Великой Отечественной войне. В 1983 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР. Артист продолжает концертную деятельность и участвует в музыкальных и культурных мероприятиях. Среди его известных песен — «Родительский дом», «За того парня», «Соловьиная роща» и «Ни минуты покоя».