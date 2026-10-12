«Давай друг с другом?»: Mona раскрыла необычный договор с Navai
Mona и Navai договорились пожениться, если не найдут любовь
Певица Mona, которая недавно рассталась с Эльдаром Джараховым, рассказала о необычной договорённости с рэпером Navai. Артисты решили, что если так и не смогут построить отношения с другими людьми, то могут пожениться друг с другом. О неожиданном соглашении исполнительница рассказала в шоу «Сплетни» Карины Мурашкиной.
По словам Mona, идея возникла после того, как оба оказались за пределами отношений и поняли, что в личной жизни пока не всё складывается так, как хотелось бы. Тогда они решили оставить друг другу своеобразный запасной вариант на будущее.
«Мы когда вышли из отношений, мы сказали: "Ну, чего-то вообще ничего не клеится. Короче, если мы не женимся, замуж не выйдем, давай друг с другом?» Он говорит: "Ну давай". Поэтому, ну ничего, следующий альбом — про меня, все нормально», — призналась певица.Судя по реакции Mona, к этой договорённости она относится с юмором. Однако поклонники теперь могут гадать, насколько серьёзно артисты настроены воплотить её в жизнь и действительно ли однажды дело дойдёт до свадьбы.
Кроме того, Mona вступилась за Navai на фоне обсуждений его расставания с Анастасией Мироновой. Певица заявила, что, по её словам, измен со стороны рэпера не было. Она также рассказала, что после разрыва артист пытался найти бывшую возлюбленную в местах, которые она любила посещать, и даже присматривался к прохожим в надежде встретить её.