«Давай друг с другом?»: Mona раскрыла необычный договор с Navai

12 октября 2026, 11:33

Mona и Navai договорились пожениться, если не найдут любовь

Mona (Фото: Instagram* / @mona.chka)

Певица Mona, которая недавно рассталась с Эльдаром Джараховым, рассказала о необычной договорённости с рэпером Navai. Артисты решили, что если так и не смогут построить отношения с другими людьми, то могут пожениться друг с другом. О неожиданном соглашении исполнительница рассказала в шоу «Сплетни» Карины Мурашкиной.





По словам Mona, идея возникла после того, как оба оказались за пределами отношений и поняли, что в личной жизни пока не всё складывается так, как хотелось бы. Тогда они решили оставить друг другу своеобразный запасной вариант на будущее.





«Мы когда вышли из отношений, мы сказали: "Ну, чего-то вообще ничего не клеится. Короче, если мы не женимся, замуж не выйдем, давай друг с другом?» Он говорит: "Ну давай". Поэтому, ну ничего, следующий альбом — про меня, все нормально», — призналась певица.