Конфликт с Пугачевой, три брака, переезд в США и дар пророчества: что скрывает народный артист России Илья Резник?
Илья Резник — советский и российский поэт-песенник, народный артист России, чье творчество стало неотъемлемой частью культурного наследия страны. Его знают как автора текстов главных хитов Аллы Пугачевой («Маэстро», «Старинные часы»), Лаймы Вайкуле («Вернисаж»), Михаила Боярского и других звезд эстрады. 4 апреля ему исполняется 88 лет. Подробнее о том, как складывалась его жизнь — в материале «Радио 1».
Биография Ильи Резника: детство во время Великой Отечественной войныИлья Резник родился 4 апреля 1938 года в еврейской семье. Он стал свидетелем ужасов Великой Отечественной войны в самом раннем детстве.
В Ленинграде маленький Илья пережил первый год блокады, а затем его эвакуировали на Урал вместе с матерью. Его отец, Леопольд Резник, получил тяжелые ранения на фронте и вскоре скончался.
После войны мама Ильи вышла замуж повторно и переехала с новым супругом в Ригу. Однако новый супруг поставил перед ней жесткий выбор: либо он, либо сын. Женщина выбрала любовь, поэтому позже маленький Илья остался в Ленинграде с бабушкой и дедушкой.
В школьные годы Резник мечтал о дальних плаваниях и планировал поступить в Нахимовское училище, чтобы стать адмиралом. Однако по мере взросления его интересы изменились, он задумался о карьере в артиллерийском училище. Ближе к выпускному балу Илья увлекся идеей стать актером.
После окончания школы Резник подал документы в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино, но провалился на экзаменах. Он работал лаборантом в медицинском институте, электриком и рабочим театральной сцены, продолжая каждый год пытаться поступить в желаемый вуз. Наконец, в 1958 году его упорство было вознаграждено.
Первые шаги в театреВ 1965 году Илья Резник вошел в труппу Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, где активно играл в спектаклях и параллельно развивал свои поэтические навыки. В 1969 году он выпустил первую книгу детских стихотворений «Тяпа не хочет быть клоуном», после чего последовали другие сборники для юных читателей. Однако настоящая слава пришла к нему с песней «Золушка».
Сотрудничество Резника с Аллой ПугачевойВ 1972 году Резник познакомился с начинающей певицей Аллой Пугачевой и подарил ей песню «Посидим, поокаем». Эта композиция принесла Пугачевой успех на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады и открыла ей дорогу на международный фестиваль в Сопоте. Тандем Резника и Пугачевой стал невероятно успешным.
Конфликт и примирениеОднако в 1996 году между друзьями произошел крупный конфликт из-за финансовых разногласий. Резник считал, что Пугачева должна отчислить ему часть выручки с продаж ее альбома, но певица отказалась. В результате поэт подал на нее в суд и выиграл дело, получив $100 тыс. Хотя Пугачева выполнила условия суда, обида осталась.
Только в 2016 году Илья Резник и Алла Пугачева смогли помириться, оставив за собой все старые обиды.
Успех у женщин и первые бракиС юных лет Илья Резник пользовался успехом у женщин. Однако долгое время он оставался холостяком, сосредоточившись на своей карьере. В 30 лет он впервые решил связать свою жизнь узами брака с Региной, с которой познакомился на гастролях. Разница в возрасте между молодоженами составила более десяти лет, но это не помешало им создать крепкую семью. В этом браке у Резника родились двое детей.
Второй брак поэта состоялся в 1985 году с Мунирой Аргумбаевой, узбекской танцовщицей и балетмейстером. Через четыре года после свадьбы у них появился сын Артур. В начале 90-х семья переехала в США, однако в 1992 году Резник вернулся на родину, а Мунира с ребенком остались в Америке. Официальный развод состоялся только спустя 20 лет.
Новая жизньТретьей женой Ильи Резника стала Ирина Романова, бывшая спортсменка и мастер спорта по легкой атлетике, а ныне директор Театра имени Ильи Резника. Разница в возрасте между супругами составляет 27 лет, но это не помешало им построить счастливую семью. Они знакомы давно и много лет прожили в гражданском браке до официальной свадьбы.
В начале 2021 года пара приняла решение кардинально изменить свою жизнь и переехала в Крым, где сняла уютный домик. Это решение стало благотворным для Резника: вдали от московской суеты он почувствовал прилив творческих сил.
Дар предсказанияИлья Резник считает, что обладает даром предсказывать будущее. Он утверждает, что делал это для своих друзей. Одним из ярких примеров этого стал его хит «9 месяцев надежды», написанный для Дианы Гурцкой, которая мечтала стать матерью. Песня стала настоящим хитом и искренне исполнялась на концертах певицы. В итоге у Дианы и ее мужа родился сын Костя.
Похожая история произошла с Владимиром Пресняковым. Резник написал песню «Незаконнорожденный мой сын» за два года до рождения Никиты, внебрачного сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. Официально их брак зарегистрирован не был, но песня стала знаковой для многих.
Илья Резник сегодняСегодня Резник продолжает работать над новыми произведениями. В октябре 2025 года он посещал грандиозный творческий вечер Евгения Петросяна.
Композитор живет в Подмосковье, где вместе с женой много лет арендует частный дом. Он принципиально остается в России, продолжает писать стихи и активно поддерживает страну, несмотря на отъезд многих давних коллег по сцене.
Артист старается поддерживать активный образ жизни. Своими секретами долголетия он называет отсутствие вредных привычек, правильное питание и гармоничные отношения в семье.