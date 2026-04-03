«Самодостаточные люди — инвалиды души?»: Рудова ответила на вопрос о личной жизни
Наталья Рудова откровенно порассуждала в соцсетях о любви и отношениях, ответив на комментарий одного из подписчиков о своей личной жизни.
Поклонник предположил, что актриса остаётся одна из-за слишком высоких требований к партнёру, однако сама Рудова с этим категорически не согласилась.
Артистка подчеркнула, что самодостаточность не мешает человеку любить и строить отношения. По её мнению, чувства возникают не так часто, как хотелось бы, и во многом зависят от той самой «химии» между людьми.
Рудова отметила, что даже мимолётные эмоции и притяжение имеют ценность, даже если не приводят к серьёзным отношениям. Она уверена, что важно уметь проживать такие моменты и получать от них удовольствие, не зацикливаясь на результате.
Также актриса призналась, что не считает себя ревнивым человеком, однако не готова мириться с неуважением. Если партнёр даёт повод для сомнений, по словам Рудовой, она предпочитает сразу завершать такие отношения, не тратя время на выяснения.
