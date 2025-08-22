Связь с Украиной, конфликты с коллегами и слухи об ориентации: шокирующие подробности жизни Александра Пташенчука
Актер и комик Александр Пташенчук стал известным благодаря своему участию в шоу «Однажды в России». Чем он занимается в настоящее время, как проходит его жизнь и с кем из коллег у него возникали конфликты? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Александр Пташенчук: Путь к популярностиАлександр Пташенчук, родившийся 22 августа 1985 года в украинском городе Веселиново, стал известным благодаря своему участию в шоу «Однажды в России». Однако его путь к популярности начался задолго до этого проекта. Семья Пташенчука переехала в Якутию, в Нерюнгри, вскоре после его рождения. После окончания школы он поступил в Алданский политехнический техникум на специальность электрика, где проучился три года. Затем он переехал в Москву и поступил в Московский государственный институт культуры (МГУКИ).
Начало карьеры в КВНБудучи еще школьником, Александр начал играть в КВН. Его талант был замечен, он был приглашен в команду «Мультики», а затем в «Дежа Вю». Эти выступления стали основой его будущей карьеры комика. В 2014 году Пташенчук начал сниматься в шоу «Однажды в России» на канале ТНТ, что сделало его популярным среди зрителей. Он также принимал участие в различных программах, таких как «Кулинарный поединок», «Перезагрузка», «Импровизация» и других. В кино Пташенчук снялся в таких фильмах, как «Я худею», «Триада», «Идеальная семья» и других.
Личная жизнь Александра ПташенчукаАлександр Пташенчук предпочитает не раскрывать детали своей личной жизни и редко делится информацией о романтических отношениях, что порождает слухи среди его поклонников. Некоторые фанаты подозревали, что он может быть геем*, основываясь на его амплуа в некоторых номерах шоу. В определенный момент в его социальных сетях появились совместные фотографии с певицей Анной Тинс, участницей музыкального шоу «Голос». В интервью комик отмечал, что готов к созданию семьи и мечтает о детях, однако для него важно, чтобы брак был прочным и долговечным, как у его родителей. В 2021 году он подтвердил, что на протяжении шести лет встречался с девушкой по имени Анна и планировал официально зарегистрировать отношения, но она так и не стала его супругой. В настоящее время Александр продолжает держать подробности своей личной жизни в тайне, а в социальных сетях публикует рабочие моменты и фото с друзьями и коллегами.
Конфликты с коллегами
Конфликт с Прохором ШаляпинымВ 2023 году Пташенчук принял участие в проекте «Звезды в Африке», где произошел конфликт с певцом Прохором Шаляпиным. Спор возник во время обсуждения коллеги Михаила Стогниенко. Пташенчук высказал недовольство тем, что Шаляпин его перебивал, что привело к эмоциональному всплеску с его стороны.
Противостояние с Оскаром КучеройПташенчук также упоминал о конфликте с актером Оскаром Кучерой. Он описал это противостояние как «чистое и справедливое», отметив, что оно стало частью телевизионного формата и было понятным для зрителей.
Современные проектыАлександр Пташенчук продолжает свою карьеру и активно участвует в шоу «Однажды в России». После участия в «Звездах в Африке» он выразил желание вновь испытать себя в экстремальных условиях, используя полученный опыт.
*Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией, запрещенной в РФ.