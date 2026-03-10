Связь с Украиной, переезд в США, конфликты с бандитами и наркотики: как живет Богдан Титомир и что он говорит о шоу «Выживалити»
Богдан Титомир — яркая звезда 90-х, первый российский рэпер и модник, который ввел широкие штаны и стрижку «площадка». Он прославился фразой «Пипл хавает», которая стала популярной. В материале «Радио 1» расскажем о его криминальном прошлом, женщине, изменившей жизнь, и о том, как популярность знаменитости угасала.
Образ хулиганаНесмотря на образ хулигана, который часто связывают с Богданом Титомиром, его детство прошло в учебе и творчестве. Он родился в 1967 году в Одессе в обычной семье. С ранних лет проявлял интерес к музыке. Мама работала экономистом-программистом, а папа — инженером-строителем. После учебы родители переехали в Северодонецк, затем в Киев, а позже осели в Сумах. Богдан вспоминает, что у отца были проблемы с алкоголем, что привело к разводам. С юных лет он стремился к музыкальному самовыражению. В пять лет начал заниматься с репетитором, а позже поступил в музыкальную школу. Кроме этого, в первом классе он активно занимался плаванием и дзюдо, достигнув звания кандидата в мастера спорта. Также освоил профессию режиссера массовых представлений и получил диплом о высшем образовании.
Звёздная болезнь и проблемы с «запрещёнкой»Группа «Кар-Мэн» появилась на музыкальной сцене в 1989 году и быстро стала популярной. В этом коллективе Богдан Титомир впервые привлек внимание широкой аудитории. Однако через два года он решил уйти из группы и начать сольную карьеру.
Слава вскружила ему голову. Как это часто бывает с молодыми звездами, она привела к неожиданным последствиям. В середине 90-х мужчина столкнулся с серьезными проблемами, когда начал увлекаться наркотиками. Его жизнь наполнилась рискованными поступками, и он несколько раз попадал в полицию за контрабанду запрещенных веществ. В одном из интервью артист откровенно признался, что звёздная болезнь и чувство безнаказанности сыграли важную роль в его проблемах.
Интимная близостьПластинки Титомира быстро раскупали, а его клипы часто крутили по телевидению. Харизматичный певец любил эпатировать публику, и тема интимной близости стала центральной в его творчестве. Поклонницы были без ума от него, часто пробирались в гримёрки и ждали после концертов. Однако вскоре он резко решил покинуть Россию и уехать в Америку, объясняя это желанием изучить культуру, но позже признался, что у него были проблемы с бандитскими группировками. В Штатах он провёл почти четыре года.
Когда ситуация успокоилась, Богдан вернулся в Россию и начал новую жизнь в Москве. Он открыл клуб «Газгольдер», чтобы продвигать молодёжную культуру и талантливых артистов. К этому времени мужчина уже завязал с наркотиками, изменил имидж и увлёкся тибетской философией, пропагандируя вегетарианство и здоровый образ жизни.
Больная «любовь»На пике своей популярности Богдан не думал о серьёзных отношениях и семье. Он наслаждался свободной жизнью. Но всё изменилось, когда мужчина встретил девушку во время отдыха в Сочи. У них начались серьёзные отношения. Она забеременела, но её мать настояла на аборте. После этого случая личная жизнь артиста так и не наладилась. Его окружали красавицы модельной внешности, но ни с одной из них роман не завершился свадьбой. Частые смены партнёрш негативно сказались на его репутации. Однажды студентка МГИМО Ангелина Дорошенкова обвинила артиста в домогательствах и насилии. Хотя она не подавала заявление в полицию, её друзья стали свидетелями произошедшего. Сам Богдан предпочёл не комментировать эту ситуацию.
Богдан Титомир сейчасБогдан Титомир продолжает появляться на телевидении и участвовать в разных шоу, где часто возникают скандалы. В марте 2025 года его пригласили в проект «В темноте» на канале СТС. Участники должны были провести два дня в полностью темном помещении. На съемках мужчина не смог удержаться от нарушений. С первых минут он начал разговаривать с собой и использовал ненормативную лексику. Затем, наткнувшись на члена съемочной группы, он начал его бить. Команде удалось его успокоить, но вскоре ему стало скучно, и он включил фонарик, что было запрещено. В результате знаменитость исключили из шоу.
В начале июня зрители увидели Титомира в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где он выступал вместе с другими звездами 90-х, такими как Вячеслав Малежик и Виктор Салтыков. Артисты делились историями о своем успехе и о том, как справлялись с угасанием популярности. Титомир рассказал о своих поступках в молодости, которых до сих пор стыдится, и объяснил, почему не женат.
В феврале 2026 года он стал участником реалити-шоу «Выживалити».
«Я пришел попробовать что-то новое и взбодриться. Я не готовился заранее. Для меня важна импровизация. Я готов ко всему, как Гагарин и Титов. Хочу не просто пройти проект, а прожить его», — сказал он.