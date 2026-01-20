Связь с Жириновским и роман с чеченским бизнесменом: как сложилась жизнь Маши Малиновской и почему она так и не вышла замуж?
Маша Малиновская была одной из самых ярких телеведущих начала 2000-х. Она не только регулярно появлялась на экранах, но и блистала на светских мероприятиях, став символом гламурной клубной жизни того времени. Однако с годами её имя стало звучать всё реже. 21 января ей исполняется 45 лет. Как сегодня живёт Малиновская и чем занимается — расскажет «Радио 1».
Биография Маши Малиновской и начало карьерыНастоящее имя Малиновской — Марина Садкова. Она родилась в Смоленске. Её родители развелись, когда ей было 10 лет. В итоге девочка воспитывалась бабушкой и дедушкой. Отношения с отцом восстановились уже после школы.
«Я очень переживала. Плакала несколько дней. Для меня это был сильный удар. Папа-военный служил в другом городе, а мы жили в Смоленске. И я не видела его несколько лет, он не звонил мне, не писал писем, не поздравлял с днем рождения. Я была на него очень обижена, потому что настал момент в моем подростковом возрасте, когда он мне был очень нужен, а его рядом не оказалось», — рассказала Малиновская в программе «Звезды сошлись» на НТВ.В подростковом возрасте Марина не считала себя привлекательной, что, возможно, и подтолкнуло её к смелым экспериментам с внешностью в будущем.
Высокий рост позволил ей попробовать себя в модельном бизнесе. Она прошла кастинг и подписала контракт с агентством, а в 2002 году переехала в Москву, где её карьера пошла в гору. Марина устроилась работать на МУЗ-ТВ и вскоре превратилась в Машу Малиновскую — одну из самых узнаваемых звёзд российского телевидения.
Параллельно с успехом в медиа девушка начала активно менять свою внешность. Уже с 2004 года она увлеклась косметологией, в частности, инъекциями гиалуроновой кислоты. Со временем вмешательства становились всё более радикальными: она изменила форму скул, увеличила губы, корректировала зубы и делала татуаж. В итоге Малиновская стала олицетворением тренда на «перекаченную» красоту, который со временем начал вызывать неоднозначные реакции.
«Я совершила ошибку. Недавно наткнулась на фото, где мне 19–20 лет, я была очень красивой. Пожалела о многих операциях, просто тогда меня не отговорили. Существуют тренды, как должна выглядеть женщина в современном мире, раньше были одни идеалы, сейчас — другие. Девушки делают огромные задницы, "лисьи глазки"», — поделилась модель.Помимо карьеры на телевидении, Малиновская попробовала себя в политике. В 2005 году она познакомилась с Владимиром Жириновским, который предложил ей вступить в ЛДПР. Также она дружила с депутатом Алексеем Митрофановым, вместе с которым часто появлялась в элитных клубах столицы.
Чрезмерное увлечение пластическими операциями сделало Машу Малиновскую больше объектом светской хроники, чем востребованной телеведущей. К концу 2000-х её имя стало звучать всё реже — медиа-пространство изменилось, и на смену яркой блондинке с пухлыми губами пришли новые героини.
Личная жизнь Маши МалиновскойПосле переезда в Москву Маша Малиновская заключила фиктивный брак, чтобы получить столичную прописку. Однако, как только она адаптировалась в Москве, она подала на развод. Женщина не судилась с бывшим супругом за имущество и осталась без денег.
«Там был еще инцидент: как-то я пришла домой и застала его в постели с другой, увидела в кровати женщину, которая прикрывается одеялом», — рассказала Маша в программе «Секрет на миллион» канала НТВ.В 2007 году Малиновская собиралась выйти замуж за бизнесмена Евгения Морозова, но в последний момент свадьбу отменили. Затем в СМИ появились слухи о её романе с бизнесменом Денисом Давитиашвили, с которым она познакомилась в Куршевеле.
«Он влюбился в меня, я влюбилась в него, и наш брак был бы совсем идеальным, если бы мой второй муж мне не изменял. Денис очень много сделал для меня, и даже если чем-то обижал, то щедро потом откупался: дарил автомобили и драгоценности. Меня в ту пору устраивал такой стиль отношений, поэтому не хочу сейчас говорить о нем плохо. Не думаю, что правильно обвинять Дениса в том, что он любил меня недостаточно сильно», — отмечала девушка.Позднее Маша призналась, что Денис мог ее ударить. После расставания с Давитиашвили Маша пережила два непродолжительных романа. Один из её кавалеров подарил ей квартиру в Одессе, но эти отношения также не привели к чему-то серьёзному.
Затем она влюбилась в чеченского бизнесмена Мамихана Мальсагова, с которым познакомилась на вечеринке. Мальсагов, будучи женатым, обещал развестись, но так этого и не сделал. Когда Маша забеременела, она решила оставить ребёнка, несмотря на все трудности.
«Я ответила: "Послушай, я все поняла. Мне ничего от тебя не нужно. Правда". Он разъярился: "Раз тебе ничего от меня не надо, то можешь передать своему ребенку, что его папа — космонавт. Первый чеченский космонавт". Так закончился наш короткий роман», — поделилась Малиновская.В течение беременности Маша работала диджеем и проводила вечеринки, чтобы накопить деньги на будущее. Она распродала свои драгоценности и приняла материальную помощь от бывшего мужа Дениса.
Маша Малиновская сейчас и ссора с ЛисовцевымВ настоящее время Маша Малиновская работает на РЕН ТВ.
«В этом году планируется новая моя передача на этом же канале», — сообщила в беседе с URA.RU Маша.Она также отметила, что вопросы о её личной жизни не имеют смысла.
«Не замужем и не собираюсь», — сказала она.Кроме того, в настоящее время Малиновская активно ведет свои социальные сети, где делится мнениями о событиях в стране и за рубежом. Она живет в Москве с мамой и сыном
