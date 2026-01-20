Связь с Жириновским и роман с чеченским бизнесменом: как сложилась жизнь Маши Малиновской и почему она так и не вышла замуж?

20 января 2026, 09:57

Маша Малиновская (фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)

Маша Малиновская была одной из самых ярких телеведущих начала 2000-х. Она не только регулярно появлялась на экранах, но и блистала на светских мероприятиях, став символом гламурной клубной жизни того времени. Однако с годами её имя стало звучать всё реже. 21 января ей исполняется 45 лет. Как сегодня живёт Малиновская и чем занимается — расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Маши Малиновской и начало карьеры Личная жизнь Маши Малиновской Маша Малиновская сейчас и ссора с Лисовцевым

Биография Маши Малиновской и начало карьеры

«Я очень переживала. Плакала несколько дней. Для меня это был сильный удар. Папа-военный служил в другом городе, а мы жили в Смоленске. И я не видела его несколько лет, он не звонил мне, не писал писем, не поздравлял с днем рождения. Я была на него очень обижена, потому что настал момент в моем подростковом возрасте, когда он мне был очень нужен, а его рядом не оказалось», — рассказала Малиновская в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Мария Малиновская (фото: Instagram* / malinovskaya_tv)

«Я совершила ошибку. Недавно наткнулась на фото, где мне 19–20 лет, я была очень красивой. Пожалела о многих операциях, просто тогда меня не отговорили. Существуют тренды, как должна выглядеть женщина в современном мире, раньше были одни идеалы, сейчас — другие. Девушки делают огромные задницы, "лисьи глазки"», — поделилась модель.

Личная жизнь Маши Малиновской

«Там был еще инцидент: как-то я пришла домой и застала его в постели с другой, увидела в кровати женщину, которая прикрывается одеялом», — рассказала Маша в программе «Секрет на миллион» канала НТВ.

Мария Малиновская (фото: Instagram* / malinovskaya_tv)

«Он влюбился в меня, я влюбилась в него, и наш брак был бы совсем идеальным, если бы мой второй муж мне не изменял. Денис очень много сделал для меня, и даже если чем-то обижал, то щедро потом откупался: дарил автомобили и драгоценности. Меня в ту пору устраивал такой стиль отношений, поэтому не хочу сейчас говорить о нем плохо. Не думаю, что правильно обвинять Дениса в том, что он любил меня недостаточно сильно», — отмечала девушка.

«Я ответила: "Послушай, я все поняла. Мне ничего от тебя не нужно. Правда". Он разъярился: "Раз тебе ничего от меня не надо, то можешь передать своему ребенку, что его папа — космонавт. Первый чеченский космонавт". Так закончился наш короткий роман», — поделилась Малиновская.

Маша Малиновская сейчас и ссора с Лисовцевым

«В этом году планируется новая моя передача на этом же канале», — сообщила в беседе с URA.RU Маша.

«Не замужем и не собираюсь», — сказала она.

Сын Марии Малиновской (фото: Instagram* / malinovskaya_tv)

В начале 2025 года в ряде медиа появились материалы, в которых приводились резкие комментарии Марии Малиновской в адрес стилиста Влада Лисовца. Поводом стали его высказывания о российских дизайнерах и о том, что многие жители страны, по его мнению, одеваются однообразно и безлико. Малиновская сочла такую критику несправедливой и предложила Лисовцу переехать в Париж и уже оттуда рассуждать «о плохом вкусе» россиян.



В апреле на ТНТ вышло новое шоу «Сокровища императора — 2» с участием Малиновской. Проект получил более выразительную «китайскую» атмосферу и расширенный состав участников. Среди них были Нюша с сестрой Марией Шурочкиной, Натан с Ириной Дубцовой и другие. Партнёром Малиновской стала её тётя Марина Садкова, однако дуэт не сумел закрепиться в соревновании и первым покинул проект.



Позже телеведущая вновь попробовала силы в экстремальном жанре — на втором сезоне программы «Звезды в джунглях». Но и здесь Малиновская стала первой выбывшей. В решающем задании она уступила Вадиму Дубровину, которому удалось быстрее переместить осьминогов из одной емкости в другую, используя только рот. По словам телеведущей, исход был для неё обидным, поскольку именно она выступала инициатором одной из коалиций на проекте.



Осенью Малиновская присоединилась к новому реалити «Звезды под капельницей», где участники пытались побороться с собственными зависимостями.