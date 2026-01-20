«Стали желать смерти»: Любовь Успенская рассказала об агрессивной травле в свой адрес
Певица Успенская рассказала, за что её начали травить в Сети
Российская певица Любовь Успенская поделилась переживаниями о неоднократных случаях травли и попыток «отмены» её творческой деятельности. Об этом она рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам артистки, первая волна негативных высказываний в её адрес поднялась в интернете на фоне семейных разногласий с дочерью Татьяной Плаксиной. Успенская пояснила, что с наследницей у неё часто происходили ссоры, которые становились достоянием общественности.
«У нас с Таней были разногласия и постоянные скандалы. Это начало выходить за пределы нашего дома. И журналисты сразу стали об этом писать, что, конечно, вызвало нездоровый интерес у публики, которая начала обсуждать мои взаимоотношения с Таней. Меня обвиняли во всем и унижали, называя плохой матерью, и так далее», — вспомнила Успенская.Второй виток агрессивной критики, как отметила певица, пришёлся, когда она получила российское гражданство. По словам Успенской, в основном оскорбления поступали с Украины.
«Мне такие гадости стали писать, желать смерти. И все эти гадости писали жители Украины, поскольку я, будучи когда-то жительницей Киева, стала россиянкой. Меня и наркоманкой выставили, и предательницей назвали. Целый набор слов, состоящий из мата и ненависти», — поделилась звезда.Певица заявила, что научилась спокойно воспринимать нападки недоброжелателей и не считает нужным реагировать на каждый оскорбительный выпад в свой адрес.