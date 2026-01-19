19 января 2026, 17:48

Римас Туминас (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

Римас Туминас — театральный гений, литовец, ставший живым классиком легендарного Театра Вахтангова. Режиссёр, чьи спектакли «Дядя Ваня» и «Евгений Онегин» считались эталоном, а слово «мастер» произносилось с придыханием. Его взлёт был триумфальным, а падение — мгновенным и страшным: один телефонный разговор с пранкерами перечеркнул всё. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Римаса Туминаса Роковой звонок: пранк, «друг Бандера» и мгновенное падение Последние годы Римаса Туминаса, болезнь и уход в тишине



Биография Римаса Туминаса

Римас Туминас (Фото: скриншот д/ф «Римас Туминас. Да будет!»)

«Он всё умеет делать в воздухе — сцены и отношений. Он всё умеет делать на земле — очаг, огород, скамью. Обладатель очень мужского характера. Постановщик невыполнимых задач. Создатель спектаклей, каждый из которых становится событием. Вахтанговский — из самых успешных театров страны, и во главе его стоит «варяг» — литовец, состоявшийся как феномен русской театральной культуры», — так писала о нём критик Марина Токарева.

Роковой звонок: пранк, «друг Бандера» и мгновенное падение

Римас Туминас (Фото: скриншот д/ф «Римас Туминас. Да будет!»)

«Он враг, враг народа! И места ему здесь не может быть никогда и нигде... Ты гений, тебе дали возможность проявить свой гений. И что ты сделал? Испражнился».

«Более года я собирался уходить из театра: возраст, болезнь, подал в отставку. Министр культуры России приняла отставку... Но…», — с горечью признавался он.

Последние годы Римаса Туминаса, болезнь и уход в тишине