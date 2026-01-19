Роковой пранк, изгнание из России и тайное отпевание в Италии: как закончил дни опальный гений Вахтанговского театра Римас Туминас?
Римас Туминас — театральный гений, литовец, ставший живым классиком легендарного Театра Вахтангова. Режиссёр, чьи спектакли «Дядя Ваня» и «Евгений Онегин» считались эталоном, а слово «мастер» произносилось с придыханием. Его взлёт был триумфальным, а падение — мгновенным и страшным: один телефонный разговор с пранкерами перечеркнул всё. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Римаса ТуминасаРимас Туминас пришёл в мир театра не как вундеркинд, а как упорный искатель, сумевший сплавить литовскую корневую культуру с великой русской традицией. Он родился 20 января 1952 года в маленьком литовском городке Кельме в семье, где смешались литовские и русские старообрядческие корни. Его путь начался в Литовской консерватории, а судьбоносным поворотом стало поступление в московский ГИТИС на курс Иосифа Туманова, который он окончил в 1978 году.
Свой первый спектакль он поставил на родине, но уже в 1979 году состоялась его московская премьера — «Мелодия для павлина» в Театре имени Станиславского. Основав в 1990 году Малый театр Вильнюса, Туминас быстро зарекомендовал себя как режиссёр с уникальным поэтическим языком, мастер метафор и иронических загадок. Его «Маскарад» по Лермонтову, привезённый в Москву, произвёл эффект разорвавшейся бомбы и получил «Золотую маску» как лучший зарубежный спектакль 1998 года.
Именно эта работа открыла ему двери в столицу. В 2002 году, по личному приглашению Михаила Ульянова, он поставил на сцене Театра Вахтангова гоголевского «Ревизора». А в 2007 году, после смерти Ульянова, литовского режиссёра, что было беспрецедентно, пригласили возглавить один из главных национальных театров России.
«Он всё умеет делать в воздухе — сцены и отношений. Он всё умеет делать на земле — очаг, огород, скамью. Обладатель очень мужского характера. Постановщик невыполнимых задач. Создатель спектаклей, каждый из которых становится событием. Вахтанговский — из самых успешных театров страны, и во главе его стоит «варяг» — литовец, состоявшийся как феномен русской театральной культуры», — так писала о нём критик Марина Токарева.
Почти пятнадцать лет его руководства вошли в историю как эпоха Возрождения или «вахтанговское чудо». Он превратил театр в настоящий творческий дом, отменив систему штрафов и карательных мер. Под его руководством родились спектакли, ставшие эталонными: «Дядя Ваня», «Евгений Онегин», «Царь Эдип», грандиозная «Война и мир» к столетию театра. Туминас был убеждён: «В театре всё делается ради любви». Его награждали высшими государственными наградами, включая ордена Дружбы и Почёта, а в феврале 2022 года, за несколько недель до краха, ему был вручён орден «За заслуги в культуре и искусстве».
Роковой звонок: пранк, «друг Бандера» и мгновенное падениеВсё рухнуло в одночасье. В начале мая 2022 года в интернете была опубликована запись разговора, в котором российские пранкеры Вован и Лексус, используя нейросеть, связались с режиссером Туминасом от имени Александра Ткаченко, который тогда возглавлял министерство культуры Украины. В ходе беседы Туминас выразил поддержку киевскому режиму. Более того, он неосмотрительно согласился принять участие в постановке на украинской сцене спектакля под названием «Мой друг Бандера». Также режиссер одобрил практику «отмены» представителей русской культуры в Европе и заявил о своей готовности осуществлять «диверсионную деятельность» в театре имени Вахтангова.
Реакция была молниеносной и уже 6 мая 2022 года он был уволен из Театра Вахтангова. 16 мая распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина его лишили премии Правительства РФ в области культуры за 2021 год, которой он был удостоен за постановку «Царя Эдипа». В медийном пространстве началась настоящая травля. Особенно показательна была реакция Татьяны Васильевой, которая в эфире выпуска «Шоу ВиЛ» заявила:
«Он враг, враг народа! И места ему здесь не может быть никогда и нигде... Ты гений, тебе дали возможность проявить свой гений. И что ты сделал? Испражнился».
Сам Туминас, уже находясь в Вильнюсе, где он лечился от рака, пытался оправдаться. В интервью «Московскому комсомольцу» он назвал запись «мерзостью» и «бредом», а её авторов — «мастерами монтажа», работающими на «агентуру». Он пояснял, что говорил о давнем обещании покойному украинскому актёру Богдану Ступке поставить с ним спектакль, а не о Бандере, и что все пассажи о «диверсиях» были вырваны из контекста шутливого и подозрительного для него разговора.
«Более года я собирался уходить из театра: возраст, болезнь, подал в отставку. Министр культуры России приняла отставку... Но…», — с горечью признавался он.
Но приговор был уже вынесен. Его большеглазый, печальный образ, созданный им же в «Дяде Ване» или «Царе Эдипе», в глазах общественности превратился в маску предателя.
Последние годы Римаса Туминаса, болезнь и уход в тишинеПоследние два года жизни Туминаса прошли в изгнании и борьбе с тяжёлой болезнью. Ещё в 2014 году у него диагностировали рак лёгких. В феврале 2022 года он уехал в Литву на лечение, откуда уже не вернулся. Несмотря на болезнь, он пытался работать, получал приглашения на постановки из Италии и Израиля, общался с верными ему вахтанговцами, отправляя им записи с замечаниями по спектаклям.
Он умер 6 марта 2024 года в клинике итальянского города Галлиполи. Непосредственной причиной смерти стал оторвавшийся тромб в лёгком. Он ушёл тихо в соответствии с собственной волей, детально прописанной в завещании. Он просил не устраивать публичных прощаний. Отпевание прошло в маленьком храме Santuario di Santa Maria del Canneto в присутствии лишь самых близких: жены, двух дочерей и двух старых друзей. Даже директору Театра Вахтангова Кириллу Кроку, который разговаривал с ним за несколько часов до смерти, путь на церемонию был заказан. 11 марта тело было кремировано, а прах захоронен на родине, в Литве.