«Связано с шалостями Бедроса»: Какую тайну раскрыл в «Секрете на Миллион» Филипп Киркоров после скандальной истории с ДНК-тестом
Финальный выпуск ДНК-шоу оставил тяжёлое послевкусие и множество вопросов. Главный ньюсмейкер отечественной сцены снова обнажает душу перед многомиллионной аудиторией. Смысл слов короля российской эстрады сводится к тому, что в доме маэстро нет места случайным людям, но иногда ему кажется, что лишним там оказывается он сам. Почему знаменитый артист чувствует себя чужим среди близких и какие тайны своей семьи он раскрыл в финале популярного шоу, расскажет «Радио 1».
Слёзы по райдеру и тапочки со стразами: юбилейный стриптиз поп-короляВ свой 59-й день рождения Филипп Киркоров решил отказаться от банальных поздравлений и устроил в студии «Секрета на миллион» сеанс эмоционального стриптиза. Ведущая Лера Кудрявцева предложила посмотреть, как выглядит особняк Киркорова изнутри, — и на экране появилось видео, снятое в тот день, когда она переступила порог дома поп-короля. Зрители приготовились лицезреть дворец, а увидели откровенный склад. Бесконечные ряды брендовых сумок, картины в хаотичном изобилии, четыре массажных кресла и, как апофеоз безвкусной роскоши, тапочки, густо усыпанные стразами. Киркоров известен своей щедростью: талантливый певец окружает себя многочисленной командой и делает всем дорогие подарки. В студии собрались те, кого он считает своими: Лорак, Крутой, Лазарев, Алсу. В шутках друзей и коллег то и дело проскальзывала снисходительность, иногда — открытая ирония. Восторженные слова в адрес именинника были частью негласного ритуала.
«Она великая женщина»: почему Киркоров не может отпустить Аллу ПугачёвуОднако все эти материальные свидетельства роскоши меркнут на фоне главного. Певец продолжает демонстрировать публике неизменную, почти навязчивую преданность экс-супруге. Имя Аллы звучало в эфире с такой частотой, словно она и сегодня незримо присутствует в его жизни. Бывшие супруги не общаются уже семь лет, отписались друг от друга в соцсетях — и всё же трубадур любви вновь и вновь встаёт на защиту Примадонны, пытаясь отстоять репутацию Аллы.
«Она великая женщина, она дала мне очень много в этой жизни», — говорит Киркоров в программе «Секрет на миллион».Народный артист Российской Федерации продолжает защищать певицу, несмотря на то что она публично назвала их брак фиктивным и по сути обесценила годы, прожитые вместе. В его версии виноват «нынешний муж», а сама арлекин советской эстрады — скорее заложница обстоятельств и собственной преданности. Светлым пятном в этой истории остаются дети. С ними Филипп Бедросович словно переключается из режима «звёзды» в режим строгого родителя.
Мартин и Алла-Виктория живут по правилам, которые для многих стали бы неожиданностью: никакой прислуги в личном пространстве и ощутимые последствия за неуспеваемость. Плохо подготовился — остался без интернета. В этом чувствуется намерение вырастить не «принцев и принцесс», а людей, понимающих цену труду. Возможно, именно в отпрысках он находит ту самую безусловную привязанность, которую невозможно обеспечить деньгами или брендовыми вещами.
ДНК-тест, внебрачный брат и неловкая тишина в студииКульминацией выпуска стала история с предполагаемым «внебрачным братом». 41-летний Александр Матвеев, внешне напоминающий необычное сочетание раннего Киркорова и Прохора Шаляпина, утверждал, что его мать призналась в мимолетной связи. Пародист на протяжении нескольких лет появлялся рядом с папой Филиппа; мужчина подводил глаза, перенимал причёску и разными способами давал понять, что между ними может быть родственная связь. Киркоров не исключил, что его родитель мог «сходить налево» ещё при жизни матери, и, зная о популярности отца у женщин, воспринял эту версию всерьёз.
«Наверняка это связано с шалостями Бедроса? Он красивый, яркий всегда был, много поклонниц. Не знаю даже… Но я привык верить фактам, пусть нас рассудит ДНК-тест», — смущённо сказал певец на канале «НТВ».Когда сотрудник лаборатории вскрыл конверт и озвучил результат, в студии стало тихо. Эта пауза длилась, кажется, дольше обычного, заставляя и гостей, и зрителей почувствовать неловкость момента. Проведённый ДНК-тест опроверг родство. Мнимый родственник оказался человеком, который долгое время пытался примерить на себя чужую жизнь. Программа, в свою очередь, получила эмоциональный эпизод, построенный вокруг имени легенды болгаро-российской эстрады Бедроса и памяти матери Филиппа. Несмотря на результат, Киркоров оценил тактичность и скромность Матвеева, заявив, что будет рад продолжить общение.
«Он ни разу не стремился попасть в моё окружение... За это его можно уважать», — произнёс эпатажный шоумен после оглашения вердикта.На сцене Филипп Киркоров — безусловный профессионал, но за пределами сцены он производит впечатление человека, которому трудно совладать с собственными эмоциями и непросто разглядеть, кто действительно рядом. Его жизнь во многом состоит из череды публичных извинений за вспышки и постоянного стремления чем-то заполнить внутреннюю пустоту — будь то дорогие вещи или новые люди вокруг.