«А мужа отбивать по этикету?»: Брухунову раскритиковали в Сети из‑за спора о подлокотнике
Интернет‑пользователи активно обсуждают инцидент с участием супруги юмориста Евгения Петросяна, Татьяны Брухуновой, который произошел во время ее недавнего посещения театра. Об этом пишет «Абзац».
Знаменитость в личном блоге рассказала, что у неё возник конфликт с соседкой по залу из-за подлокотника. Женщина опиралась на него, а Брухунова утверждала, что этот подлокотник принадлежит ей. В качестве обоснования она сослалась на правило этикета, согласно которому правосторонний подлокотник предназначен для хозяина места, а левосторонний — для зрителя, сидящего слева.
Позже в интернете Татьяну осудили, напомнив о ее неоднозначной репутации, связанной с разводом Петросяна и Степаненко, а также о прошлых скандальных заявлениях.
«А обсуждать чужие сумки по этикету? И у жены мужа отбивать по этикету?»; «Единственное существующее правило этикета по поводу общих подлокотников гласит, что люди делят его по взаимному согласию. А правый — мой, левый — твой — полный бред»; «Брухунова — просто бездельница. Вот и цапается по мелочам», — написали интернет-пользователи.
Некоторые пользователи выразили солидарность с позицией жены артиста. Они считают, что Брухунова действовала верно, отстаивая правила поведения в общественных местах.