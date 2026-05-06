«А мужа отбивать по этикету?»: Брухунову раскритиковали в Сети из‑за спора о подлокотнике

06 мая 2026, 18:28

Интернет-пользователи обвинили Брухунову в невоспитанности после спора в театре

Татьяна Брухунова (Фото: Инстаграм* @bruhunova)

Интернет‑пользователи активно обсуждают инцидент с участием супруги юмориста Евгения Петросяна, Татьяны Брухуновой, который произошел во время ее недавнего посещения театра. Об этом пишет «Абзац».





Знаменитость в личном блоге рассказала, что у неё возник конфликт с соседкой по залу из-за подлокотника. Женщина опиралась на него, а Брухунова утверждала, что этот подлокотник принадлежит ей. В качестве обоснования она сослалась на правило этикета, согласно которому правосторонний подлокотник предназначен для хозяина места, а левосторонний — для зрителя, сидящего слева.



Позже в интернете Татьяну осудили, напомнив о ее неоднозначной репутации, связанной с разводом Петросяна и Степаненко, а также о прошлых скандальных заявлениях.





«А обсуждать чужие сумки по этикету? И у жены мужа отбивать по этикету?»; «Единственное существующее правило этикета по поводу общих подлокотников гласит, что люди делят его по взаимному согласию. А правый — мой, левый — твой — полный бред»; «Брухунова — просто бездельница. Вот и цапается по мелочам», — написали интернет-пользователи.