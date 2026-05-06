После отказов в Европе Канье Уэст выступит летом в Тбилиси

Канье Уэст

Канье Уэст готовится дать крупный концерт в Тбилиси — выступление запланировано на 12 июня и уже подтверждено через официальные ресурсы артиста, а также площадки-организатора.



Ожидается, что шоу станет одним из самых масштабных музыкальных событий начала лета в регионе. Местом проведения выбрана «Динамо-Арена» — крупнейший стадион города, способный принять до 55 тысяч зрителей. Это делает концерт потенциально одним из самых посещаемых выступлений артиста в рамках текущего тура. Организаторы рассчитывают на высокий интерес как со стороны местной публики, так и поклонников из соседних стран.

При этом сам тур Канье Уэст оказался менее обширным, чем планировалось изначально. Ранее ряд европейских государств отказались согласовывать проведение его концертов. В частности, выступления не были одобрены в Великобритании, Франции, Польше и Швейцарии. Причины таких решений официально не детализируются, однако на фоне этого география гастролей артиста заметно изменилась.

На этом фоне концерт в Тбилиси приобретает особое значение: он может стать ключевым событием тура и одной из немногих крупных европейско-азиатских площадок, где поклонники смогут увидеть артиста вживую этим летом.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

