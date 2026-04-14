Таблетки для потенции случайно попали в кадр, а у экс-любовницы — помолвка: жена Прилучного выдала его пикантную тайну
Павел Прилучный снова в центре скандала. Пока Мирослава Карпович называет актера «прекрасным человеком» и опровергает слухи о своем замужестве, интернет обсуждает личную жизнь артиста — от обвинений в домашнем насилии до предполагаемых проблем с потенцией. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Громкий развод Прилучного и скандальные подробностиВ период пандемии Павел Прилучный оказался в центре скандала из-за развода с Агатой Муцениеце. Бывшая супруга актёра заявляла, что он применял к ней физическую силу, унижал и вёл себя недостойно мужчины. После этих обвинений Прилучного назвали абьюзером и едва не подвергли «отмене». Позже в беседе с журналисткой Лаурой Джугелией он изложил свою версию событий и рассказал, как сам видит отношения с бывшей женой.
Актёр признался, что считал их брак замечательным, но только до определённого момента. Они с Агатой познакомились на съёмках сериала «Закрытая школа», между ними вспыхнула настоящая страсть и сильные чувства. Всё было прекрасно до появления первенца — сына Тимофея. Павел объяснил, что сразу после рождения ребёнка у пары начались проблемы. У него сформирован более классический советский метод воспитания, при котором оба родителя — взрослые люди, отец является главой семьи, и ему казалось, что иначе быть не может. Прилучный убежден: мужчина должен зарабатывать деньги, окружать женщину заботой и любовью, делать всё необходимое для неё, а взамен приходить в тёплый дом, где его ждут, любят и ценят, — тогда он будет лишь больше расцветать, а семья становиться крепче. Однако с Агатой, к сожалению, вышло иначе.
Карпович оказалась разлучницей?Вскоре после расставания пары интернет-пользователи начали активно обсуждать роман Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Отношения звезд продлились порядка двух лет. Однако артист признался, что никогда не воспринимал Карпович как любимую женщину, но поблагодарил её за поддержку в трудный период после развода.
«Мы никогда не утверждали, что мы пара. Это придумали журналисты. Мира — чудесный человек и прекрасная девушка. Я знаю её давно, она очень выручила меня тогда. В тот момент мы были нужны друг другу», — рассказал Прилучный в интервью Лауре Джугелии.
Мирослава Карпович раскрыла правду о ПрилучномПока одни обсуждали статус отношений Прилучного с Мирославой, другие припомнили старые обвинения в адрес актёра. Поводом для нового скандала стал звонок Карпович пранкеров с YouTube, которые представились продюсерами и спровоцировали звезду вопросами об «опыте абьюза». Мирослава уверенно заявила: «На меня никто руку не поднимал, слава Богу». Она назвала Прилучного прекрасным человеком и подчеркнула, что они сохранили теплые отношения. Более того, Мирослава дружит с семьей актера, несмотря на прошлый конфликт, когда ее убрали из спектакля из-за ревности его супруги.
С 2022 года Павел счастливо женат на Зепюр Брутян, подарившей ему сына. Накануне супруга актера нечаянно смутила его перед публикой, чем снова привлекла внимание к паре. Зепюр пожаловалась подписчикам, что разбила домашнюю аптечку. На опубликованном видео среди прочего были видны лекарства на основе тестостерона, которые нередко выписывают при половых дисфункциях. Подписчики тут же связали эту находку с недавними признаниями Прилучного о депрессии, алкоголе и приёме препаратов после развода с Агатой Муцениеце, предположив, что у актера могли возникнуть проблемы с потенцией. Сама Брутян ситуацию не комментирует.