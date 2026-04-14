«Начинаю злиться»: Звезда фильма «Сестры» Оксана Акиньшина отреагировала на фото Климовой с Мальдив

14 апреля 2026, 14:10

Актриса Оксана Акиньшина отреагировала на фото Климовой с Мальдив

Оксана Акиньшина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Екатерина Климова отправилась на Мальдивы с младшей дочерью Беллой и поделилась роскошными кадрами с пляжного отдыха. Актриса призналась, что в отпуске позволяет себе полное безделье: только загар и спа-процедуры.





Публикация не осталась без внимания коллеги Оксаны Акиньшиной. Под снимками в запрещенной соцсети она с юмором заметила: «Ой, зачастила ты, мать. Я начинаю злиться».



Сама Акиньшина предпочитает не показывать своих детей. Пару лет назад она единственный раз опубликовала фото сына Константина и дочери Эми.



Наследники актрисы живут в Грузии с отцом, кинопродюсером Арчилом Геловани. Несмотря на непростой развод после шести лет брака, экс-супруг не препятствует общению детей с матерью.



