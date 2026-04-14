Гуф получил штраф за неоплату другого штрафа

РЕН ТВ: Гуфа оштрафовали на 10 тыс. руб. за неоплату другого штрафа за парковку
Алексей Долматов (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Рэпер Алексей Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) заплатит десять тысяч рублей штрафа за несвоевременную оплату предыдущего административного взыскания. Соответствующие материалы дела оказались в распоряжении журналистов РЕН ТВ.



В сентябре 2025 года артисту выписали штраф в размере пяти тысяч рублей за неоплаченную парковку. Однако музыкант не погасил задолженность в установленный законом срок, что повлекло возбуждение нового административного производства.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Гуф лишился водительских прав. Он передвигается исключительно с личным шофёром.

Перед этим Долматов обратился к жене погибшего в аварии основателя Krec*.

Никита Кротов

