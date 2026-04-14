«Тайга кровью пролита»: пятилетняя девочка и пачка наличных. Что на самом деле случилось с семьей Усольцевых?
Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход в горы Буратинка и Мальвинка 28 сентября 2025 года. С ними была корги Лада. С тех пор семью никто не видел. Спустя месяцы следов не найдено, а версии произошедшего разделили экспертов на два лагеря: одни говорят о криминале, другие — о несчастном случае. О том, что известно об этой загадочной истории, читайте в материале «Радио 1».
Кого экс-спасатель считает виновным в исчезновении семьиБывший спасатель и опытный альпинист Юрий Раилко, лично принимавший участие в поисках, первым заговорил о самом мрачном сценарии. Исчезновение семьи Усольцевых он связал с теми, кто незаконно промышляет в тайге, — добытчиками золота, черными лесорубами и браконьерами. Его слова прозвучали жестко: «эта тайга «кровью пролита». Раилко напомнил, что в этом районе люди пропадали и раньше, и некоторых так и не нашли. Местные СМИ сообщали, что в 2019 году здесь же, при схожих обстоятельствах, исчез мужчина. То, что Усольцевы перестали выходить на связь, заметили не сразу. Активные поиски начались только в тот день, когда Ирина не появилась на рабочем месте. Осматривая машину семьи, следователи не нашли в ней никакого туристического снаряжения. Зато внутри автомобиля обнаружилась крупная сумма наличных.
Установлено, что Усольцевы были одеты легко. По дороге к горе их видели двое случайных туристов. А телефон главы семьи, Сергея Усольцева, последний раз выходил на связь вечером того самого дня, когда они пропали. Следствие рассматривало три версии: несчастный случай, криминал и побег. Однако догадки о том, что семья могла скрыться умышленно, следствие опровергло — собранные доказательства этого не подтверждают.
Как оценил версию походникДепутат Законодательного собрания Красноярского края и человек с большим туристическим опытом Алексей Кулеш в беседе с aif.ru высказался о страшных предположениях коллеги крайне скептически. Он подверг сомнению обе версии — и ту, что связана с золотодобытчиками, и ту, что указывает на чёрных лесорубов.
«Не готов согласиться с его версиями по причине отсутствия в том месте и в то время необходимых элементов — браконьеров, золотоискателей и чёрных лесорубов. Золото там моют довольно далеко от места события, десятки километров по тайге. Возможно, что и нелегально, но не там, не в Кутурчине», — обосновал парламентарий.По убеждению Кулеша, образ чёрных лесорубов в этой истории — не более чем выдумка.
«Черные лесорубы в тех местах — это два-три ствола для личных нужд, и то зимой. В летнее время никто не пилит, невозможно вывезти лес», — сказал депутат.Возможность причастности браконьеров он допускает, но с одним важным уточнением.
«Браконьеры — версия более прагматичная, но не в смысле "устранили свидетелей", там нет такого ценного зверя. А в смысле случайного выстрела и гибели от него — да, такой вариант я бы рассматривал», — говорил Кулеш.Алексей считает фразу Раилко про «кровью пролитую тайгу» художественным преувеличением. Сам народный избранник по-прежнему придерживается версии несчастного случая.
Что нового в деле об исчезновении семьи УсольцевыхНа фоне споров экспертов возникла и третья, совершенно неожиданная версия. Отшельник Оджан Наумкин, проживший в алтайской тайге два десятилетия, считает, что Усольцевы могут быть живы — пусть этот шанс и минимален. Поиски семьи уже признаны самыми масштабными в регионе. Однако вопросов остаётся больше, чем ответов. Почему Усольцевы оставили снаряжение в машине? Кого или что они встретили на тропе? Криминальная версия, несмотря на скепсис опытных туристов, продолжает набирать обороты в соцсетях. Однако поиски не прекращаются. Депутат Алексей Кулеш в беседе с aif.ru объяснил, с чем связано возобновление поисков. Как сообщалось, 30 и 31 января специалисты Краевого государственного казенного учреждения «Спасатель» провели двухдневную поисковую операцию. Работы возобновили по заявке Следственного комитета в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении семьи. Работы спасателей, которые изначально планировалось возобновить только весной после схода снега, начались раньше благодаря образовавшемуся «погодному окну».
«Это связано с тем, что в тайге улучшилась погода. Стояли сильные морозы ниже −30 градусов, но сейчас потеплело до −5…−7. Появилась возможность заехать поглубже, чтобы осмотреться», — пояснил депутат.По словам депутата, если тела не найдут сейчас, то следующую попытку, вероятно, предпримут уже после того, как растает снег.
«То есть примерно в конце мая или начале июня», — подытожил Кулеш изданию aif.ru.Уголовное дело по факту исчезновения семьи Усольцевых возбудил Уярский межрайонный следственный отдел. Следственный комитет продолжает работу. Прокуратура держит ход расследования под контролем.