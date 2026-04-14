Певица Алсу раскрыла свой главный ритуал перед выходом на сцену
Певица Алсу раскрыла свой главный ритуал перед выходом на сцену. Об этом информирует Telegram-канал «Пятый канал|Новости».
Артистка призналась, что перед каждым концертом она молится. Эту привычку ей привила бабушка. Ритуал помогает певице справиться с волнением и настроиться на выступление.
«Я должна радовать своего зрителя. Перед выходом на сцену я произношу молитву, которой меня научила моя бабушка. И это всегда мне очень помогает, заряжает на позитив», — рассказала женщина.
Алсу — успешная певица и телеведущая, артист ЮНЕСКО во имя мира. Она завоевала любовь российских зрителей, будучи 15-летней дебютанткой, а уже через год побила рекорд, выступив на «Евровидении». Карьере звезды не помешала и большая семья, которую она считает главным своим достижением.