Певица Алсу раскрыла свой главный ритуал перед выходом на сцену

Певица Алсу рассказала, что перед каждым выходом на сцену произносит молитву
Алсу (Фото: РИА Новости/Кристина Соловьёва)

Певица Алсу раскрыла свой главный ритуал перед выходом на сцену.



Артистка призналась, что перед каждым концертом она молится. Эту привычку ей привила бабушка. Ритуал помогает певице справиться с волнением и настроиться на выступление.

«Я должна радовать своего зрителя. Перед выходом на сцену я произношу молитву, которой меня научила моя бабушка. И это всегда мне очень помогает, заряжает на позитив», — рассказала женщина.

Алсу — успешная певица и телеведущая, артист ЮНЕСКО во имя мира. Она завоевала любовь российских зрителей, будучи 15-летней дебютанткой, а уже через год побила рекорд, выступив на «Евровидении». Карьере звезды не помешала и большая семья, которую она считает главным своим достижением.
Дарья Осипова

