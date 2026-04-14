14 апреля 2026, 08:22

Певица Алсу рассказала, что перед каждым выходом на сцену произносит молитву

Алсу (Фото: РИА Новости/Кристина Соловьёва)

Певица Алсу раскрыла свой главный ритуал перед выходом на сцену. Об этом информирует Telegram-канал «Пятый канал|Новости».





Артистка призналась, что перед каждым концертом она молится. Эту привычку ей привила бабушка. Ритуал помогает певице справиться с волнением и настроиться на выступление.





«Я должна радовать своего зрителя. Перед выходом на сцену я произношу молитву, которой меня научила моя бабушка. И это всегда мне очень помогает, заряжает на позитив», — рассказала женщина.