Тайна шрама на лице, гнев феминисток и осуждение Чебаткова: как сейчас живёт стендап-комик Артур Чапарян и почему отказывается выступать в России?
Артур Чапарян — российский комик, сооснователь сервиса «SpecialsComedy». Он давно закрепился в статусе самого заметного представителя современного стендапа. 29 ноября ему исполняется 32 года. О том, почему он ушел из «Что было дальше», что стало с его телеграмм-каналом «Бывшая» и как он отозвался о Евгении Чебаткове, расскажет «Радио 1».
Биография Артура Чапаряна: детство и первые шаги к сценеАртур Чапарян появился на свет 29 ноября 1993 года в небольшой армянской деревне. Почти сразу семья перебралась в Москву — будущему комику тогда было девять месяцев.
С юных лет Артур занимался музыкой: он учился в музыкальной школе при консерватории и по много часов репетировал за фортепиано. Выступления вызывали у ребёнка сильный стресс, но долгие годы практики сделали своё дело — страх перед публикой исчез, а спокойствие на сцене в итоге стало одним из важных профессиональных качеств будущего комика.
После школы Артур поступил в Высшую школу экономики, но продержался там недолго — уже спустя три месяца он забрал документы. Зато в юморе всё складывалось куда удачнее.
Чапарян начал писать шутки для команды КВН, где играли его брат и друзья. Почти одновременно он заинтересовался идеей организовывать выступления в московских заведениях. Эти небольшие мероприятия стали первыми шагами в сторону стендап-сцены.
От «Армянского переулка» до ТНТ: становление комикаПо словам самого Чапаряна, юмором он занимается с 14 лет. Сначала это был КВН, затем — участие в шоу «Армянский переулок», где он выступал с миниатюрами. Проект продержался год, после чего Артур покинул его из-за конфликта с руководством. Тогда он впервые серьёзно задумался о создании собственного проекта в жанре стендап.
Именно в этот период на него обратили внимание продюсеры ТНТ. «Стендап на ТНТ» тогда находился только на стадии запуска, и Чапаряна пригласили на отборочный фестиваль. В течение следующих двух лет он регулярно появлялся в рубрике «Открытый микрофон».
Позже он создал вместе с комиком Идраком Мирзализаде проект Stand Up Club #1. Проект был громким и важным, но спустя полтора года Артур почувствовал выгорание и уехал в США искать вдохновение.
«Вечервечер», «Что было дальше?» и «22 комика»После возвращения в Россию Чапарян запустил шоу «Вечервечер». Оно просуществовало два сезона, после чего он решил закрыть проект.
В 2019 году комика пригласили в шоу «Что было дальше?», однако осознав, что формат ему не подходит, отказался от дальнейшего участия. В тот же период Чапарян вместе с Тимуром Каргиновым и Андреем Шараповым стал продюсером проекта «22 комика» на ТНТ4. Проект давал сцену начинающим стендаперам без ограничений по хронометражу и строгих сценарных рамок.
Чапарян рассказывал, что в качестве креативного продюсера «22 комиков» получал более 100 тысяч рублей.
«Я получил 120 тысяч рублей за 35 минут — три монолога по 40 тысяч рублей», — рассказывал он.
YouTube, гастроли и история со шрамомЕщё одной важной площадкой для комика стал YouTube-канал «Смертоносные гадюки». А в 2021 году он отправился в совместный гастрольный тур с Иваном Усовичем, закрепив за собой статус одного из самых обсуждаемых артистов стендапа.
Отдельное внимание зрители давно обращают на шрам на его лице. Оказалось, он появился после серьёзной аварии: такси, в котором ехал Чапарян, столкнулось с Газелью после попытки водителя объехать выбежавшую на дорогу кошку. Удар пришёлся на пассажирское сиденье — Артур получил глубокую травму лица, ему срочно наложили швы.
Проект «Бывшая»: путь к популярности и конфликт с феминисткамиПервый серьёзный доход Чапарян получил от Telegram-канала «Бывшая», который запустил весной 2017 года. Комик оформлял канал в виде сообщений девушки, которую бросил парень: эмоциональные, навязчивые и сатирически узнаваемые. Формат моментально стал вирусным: аудитория выросла до 38 тысяч подписчиков, а стоимость рекламного поста достигла 200 тысяч рублей. В переговорах с рекламодателями Чапаряну помогал брат, выпускник ВШЭ.
Позже на канал обрушилась критика феминисток, которые называли проект сексистским, однако это только подогрело внимание аудитории. Когда аудитория достигла 75 тысяч, канал признали одним из самых востребованных в российском Telegram.
Со временем Артур почувствовал, что идея себя исчерпала, и продал канал за 1,2 млн рублей. Спустя четыре года выкупил обратно. За сутки аудитория выросла на 15 тысяч, но вскоре Артур окончательно расстался с проектом.
Личная жизнь Артура ЧапарянаПо словам комика, в основе «Бывшей» лежали реальные переживания — его и друзей. Чапарян охотно шутит о своих романах на сцене, но подробности нынешней личной жизни предпочитает не раскрывать.
Однако позже он рассказывал о романе с девушкой из Одессы. После 2022 года пара решила переехать в Армению, где они прожили более года в квартире родителей. Отношения закончились, когда партнёры оказались на разных жизненных этапах: девушка хотела более серьёзного шага, а Артур не был готов к семье и детям. Это привело к конфликтам и расставанию.
Артур Чапарян про Евгения Чебаткова и других комиковЧапарян открыто говорит, что восхищается американским комиком Луи Си Кеем и крайне критично относится к большинству других стендаперов. Он резко высказывался о Евгении Чебаткове, BadComedian и Павле Воле. Особенно жёстко артист прошёлся по Чебаткову.
«Ты преподнес интервью с Женей как что-то интеллектуальное, а я так не считаю. Шутки-то у него плохие. Человек плоско шутит, просто отсылается на исторические факты. Женя — худший комик России», — считает Чапарян.Павел Воля, по мнению Артура, уходит в тень, когда на сцене появляются более молодые юмористы.
«Выступление Саши Малого в "Comedy Баттл" одно из худших, там все ужасно, но он сейчас шутит в сто раз лучше, чем Паша Воля. Я так считаю. Паша Воля — это вообще смешно?» — спросил Чапарян.Кроме того, стендаперу не нравятся и Баженов (BadComedian) и Алексей Щербаков. По его мнению, Щербакову нужно поработать над собой и стать профессиональнее, а Баженов просто берет откровенно плохие и никому не известные фильмы, чтобы делать на них гневные обзоры, что и составляет всё содержание его творчества.
Артур Чапарян сегодняСегодня Артур Чапарян живёт в Ереване. Он принципиально не выступает в России, но продолжает там вести бизнес. Он заявил, что вернется в Москву и выступит перед россиянами лишь за 700 тысяч рублей. За эти деньги он прочитает 25-минутный монолог с шутками для взрослой аудитории.
Кроме того, среди его проектов — стритфуд-кафе «Babka».