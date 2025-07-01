Тайны «Иронии судьбы» и «Кавказской пленницы»: в каких фильмах советские актеры пили настоящий алкоголь?
Советское кино славилось своими яркими персонажами и запоминающимися сценами, в которых алкоголь часто играл важную роль. Однако, чтобы актеры могли выполнять свои роли без последствий от алкоголя, на съемках использовались различные хитрости. Подробнее, что именно пили советские актеры во время съемок, а также в каких фильмах присутствовал настоящий алкоголь, читайте в материале «Радио 1».
Чем заменяли алкоголь?
ВодкаВодка — один из самых популярных алкогольных напитков в советском кино. Чтобы избежать опьянения актеров и сохранить правдоподобие, в кадре чаще всего использовали обычную прозрачную воду. Это позволяло создать иллюзию употребления спиртного, не подвергая артистов риску.
КоньякКоньяк, как правило, заменяли черным чаем. Этот напиток по цвету напоминал алкогольный и был достаточно удобен для использования на съемках. Актеры могли спокойно «пить» его без риска для здоровья и работоспособности.
Красное виноС красным вином все было довольно просто. Его заменяли компотом или ягодным морсом, что позволяло сохранить цвет и текстуру напитка. Александр Демьяненко, исполнявший роль Шурика в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», вспоминал, что в кадре они пили именно морс, а не вино.
Шампанское: лимонад и пузырькиШампанское — это еще один напиток, который часто появлялся на экране. В большинстве случаев его заменяли лимонадом, который имел схожий цвет и пузырьки. Однако для сцен, где бутылку необходимо было открыть, использовали настоящее шампанское, чтобы создать эффектный момент.
ПивоПиво в советском кино чаще всего заменяли квасом. Этот напиток также пенился и имел похожий цвет. Чтобы сделать квас более светлым и приближенными к пиву, его иногда разбавляли водой. Это позволяло сохранить визуальную привлекательность сцены без риска для здоровья актеров.
Настоящий алкоголь в кадре
Леонид Гайдай и его стремление к реализмуОдин из самых известных советских режиссеров Леонид Гайдай всегда стремился к максимальному реализму в своих фильмах. Во время съемок «Иван Васильевич меняет профессию» он потратил 200 личных рублей на настоящие яства, чтобы создать атмосферу праздника. Однако, чтобы избежать соблазна для актеров и членов съемочной группы, все блюда были облиты керосином.
Пиво в «Не может быть»Для фильма «Не может быть» Гайдай столкнулся с проблемой выбора подходящего аналога пива для одной из сцен с Вячеславом Невинным. После неудачных попыток найти заменитель, он решил использовать настоящее пиво. Хотя никто из актеров не напивался во время съемок, после окончания работы над сценой члены съемочной группы с удовольствием распили оставшийся напиток.
«Кавказская пленница» и настоящая пенаВо время съемок «Кавказской пленницы, или Новые приключения Шурика» Гайдай вновь решил использовать настоящее пиво. Актеры Евгений Моргунов и Юрий Никулин не испытывали никаких трудностей и с удовольствием пили пенный напиток. Однако Георгию Вицину, который был ярым трезвенником, пришлось нелегко. Он не переносил алкоголь и сделал всего один глоток с явным отвращением.
«Любовь и голуби»Во время съемок фильма «Любовь и голуби» дядя Митя и Василий также пили настоящее пиво. Режиссер Владимир Меньшов заметил одного «голодного» наблюдателя, который с интересом смотрел на съемочный процесс. Ему так понравился этот мужчина, что он предложил ему выпить пару кружек пива для кадра. Радостный зритель согласился на эту роль и с удовольствием пригубил пенный напиток, что добавило искренности в финальный монтаж.
Загадка съемок «Иронии судьбы»: как актеры заменили бутафорский алкоголь на настоящийВо время съемок культового советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» произошел забавный и неожиданный инцидент, который стал настоящей легендой среди поклонников кино. В одной из сцен, где герои собираются в бане, для создания атмосферы была подготовлена бутафорская водка — простая вода. Однако актеры решили пойти на хитрость и заменили ее настоящим алкоголем.
Согласно одной из версий, холодные условия съемки, проходившие не в бане, а в коридорах «Мосфильма», заставили актеров согреться с помощью настоящего спиртного. По другой версии, причиной стала неформальная обстановка — актеры отмечали день рождения Александра Белявского. Как бы то ни было, в процессе съемок актеры прилично захмелели, что не осталось незамеченным.
К третьему дублю режиссер Эльдар Рязанов заметил окосевшие взгляды своих подопечных и быстро понял, что происходит. Поняв, что ситуация вышла из-под контроля, он приостановил съемку и перенес ее на следующий день. На следующее утро Рязанов решил не рисковать и тщательно проверял каждую бутылку, чтобы избежать повторения инцидента.
«Карнавальная ночь» и пьяный актерВ фильме «Карнавальная ночь» произошел забавный инцидент. В первый день съемок Сергей Филиппов пришел на площадку довольно пьяным. Рязанов решил, что это даже к лучшему, ведь его персонаж должен быть в кадре нетрезвым. Однако вскоре стало очевидно, что пьяный актер не способен правильно сыграть роль пьяного героя, и съемки пришлось приостановить. На следующий день Филиппов пришел на съемки, извинился перед всеми и пообещал, что больше не повторит такой ошибки.
Инцидент на съемках «Гардемаринов, вперед!»Во время съемок фильма «Гардемарины, вперед!» некоторые актеры, включая Татьяну Лютаеву, решили немного расслабиться с алкоголем в ожидании солнечной погоды для одной из сцен. Когда солнце наконец вышло, Лютаева не смогла адекватно сыграть свою роль, что привело к приостановке съемок. Режиссер Светлана Дружинина заметила состояние актрисы и пригрозила ей увольнением, после чего Лютаева решила больше не пить во время съемок.
Инцидент с Евгением Евстигнеевым на съемках «Собачьего сердца»Евгений Евстигнеев был известен своей любовью к алкоголю во время съемок, многие закрывали на это глаза, так как это не влияло на качество работы. Однако однажды, во время съемок «Собачьего сердца», актер не пришел на площадку после перерыва. Члены съемочной группы начали поиски и в итоге нашли его спящим в кровати — он перебрал с алкоголем.
На следующий день состоялся серьезный разговор между режиссером и актером, подробности которого остались неизвестными. С тех пор Евстигнеев решил больше не употреблять алкоголь во время съемок.