Тайны «Иронии судьбы» и «Кавказской пленницы»: в каких фильмах советские актеры пили настоящий алкоголь?

01 июля 2025, 14:35

Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»

Советское кино славилось своими яркими персонажами и запоминающимися сценами, в которых алкоголь часто играл важную роль. Однако, чтобы актеры могли выполнять свои роли без последствий от алкоголя, на съемках использовались различные хитрости. Подробнее, что именно пили советские актеры во время съемок, а также в каких фильмах присутствовал настоящий алкоголь, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Чем заменяли алкоголь? Водка Коньяк Красное вино Шампанское: лимонад и пузырьки Пиво Настоящий алкоголь в кадре Леонид Гайдай и его стремление к реализму Пиво в «Не может быть» «Кавказская пленница» и настоящая пена «Любовь и голуби» Загадка съемок «Иронии судьбы»: как актеры заменили бутафорский алкоголь на настоящий «Карнавальная ночь» и пьяный актер Инцидент на съемках «Гардемаринов, вперед!» Инцидент с Евгением Евстигнеевым на съемках «Собачьего сердца»

Чем заменяли алкоголь?

Водка

Фото: iStock/Canonmark



Коньяк

Фото: iStock/Алексей Лукьянов



Красное вино

Фото: iStock/Jag_cz



Шампанское: лимонад и пузырьки

Фото: iStock/OlyaSolodenko



Пиво

Фото: iStock/etienne voss



Настоящий алкоголь в кадре

Леонид Гайдай и его стремление к реализму

Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»



Пиво в «Не может быть»

Фото: iStock/ArisSu



«Кавказская пленница» и настоящая пена

Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»



«Любовь и голуби»

Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»



Загадка съемок «Иронии судьбы»: как актеры заменили бутафорский алкоголь на настоящий

Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы»

«Карнавальная ночь» и пьяный актер

Инцидент на съемках «Гардемаринов, вперед!»

Татьяна Лютаева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



Инцидент с Евгением Евстигнеевым на съемках «Собачьего сердца»