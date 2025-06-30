«Я рот открыл от изумления»: Максим Виторган рассказал, как его дети живут в Израиле

30 июня 2025, 18:27

Актер Максим Виторган рассказал, что его старшие дети привыкли к жизни в Израиле

Максим Виторган (Фото: Инстаграм*/mvitorgan)

Максим Виторган в своем Telegram-канале рассказал о жизни старших детей – 28-летней Полины и 24-летнего Даниила, которые переехали в Израиль. По его словам, наследники достигли впечатляющего уровня интеграции: свободно владеют ивритом, а также нашли работу, соответствующую их интересам и навыкам.







«Вчера зашли с дочерью в книжный магазин, а нам продавщица говорит: «А к нам ваш сын заходит, у него даже наша клубная карта есть!». Я, честно говоря, рот открыл от изумления», — признался артист.

«Полина вчера ругалась по телефону со своим прекрасным израильским парнем. На иврите, естественно. Слышу, они эмоционально так, смачно ругаются, а потом вдруг пауза и хохот. Выяснилось, что Полина в запале несколько раз перепутала фонетически похожие слова: «реагировать» и «вытираться». И просила бойфренда вытираться по-человечески, потому что она бы на его месте так бы не вытиралась! В общем, всюду жизнь, и она прекрасна, — заключил актер.