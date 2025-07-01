Настасья Самбурская отдыхает в Турции с бывшим мужем Татьяны Арнтгольц

01 июля 2025, 09:20

Фото: iStock/sergeyryzhov

37-летняя актриса Настасья Самбурская отправилась на отдых в Турцию, где остановилась в одном из отелей Белека. Артистка наслаждается теплой погодой, песчаными пляжами и изобилием местной кухни, делясь яркими моментами отдыха в социальных сетях.





Самбурская показала фигуру в стильном черно-белом купальнике, дополненном вязаным кардиганом. Она с удовольствием позирует на фоне Средиземного моря, демонстрируя стройные ноги и плоский животик. В своем посте актриса также поделилась видео, на котором неожиданно оказался ее сосед по отелю — актер Иван Жидков, известный по сериалу «Ланцет».





«А у нас тут в отеле замечательный сосед! Выбрали места и даты, не сговариваясь. Мужчина, если захочет, он найдет», — иронично отметила Настасья, подчеркивая неожиданное совпадение.