Настасья Самбурская отдыхает в Турции с бывшим мужем Татьяны Арнтгольц
37-летняя актриса Настасья Самбурская отправилась на отдых в Турцию, где остановилась в одном из отелей Белека. Артистка наслаждается теплой погодой, песчаными пляжами и изобилием местной кухни, делясь яркими моментами отдыха в социальных сетях.
Самбурская показала фигуру в стильном черно-белом купальнике, дополненном вязаным кардиганом. Она с удовольствием позирует на фоне Средиземного моря, демонстрируя стройные ноги и плоский животик. В своем посте актриса также поделилась видео, на котором неожиданно оказался ее сосед по отелю — актер Иван Жидков, известный по сериалу «Ланцет».
«А у нас тут в отеле замечательный сосед! Выбрали места и даты, не сговариваясь. Мужчина, если захочет, он найдет», — иронично отметила Настасья, подчеркивая неожиданное совпадение.
Настасья Самбурская – российская актриса, певица, модель и телеведущая. Наиболее известна по роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Она также активно занимается музыкальной карьерой и имеет опыт работы в театре.