Тайный брак Анжелики Варум: почему на самом деле певица скрывала мужа-американца и что заставило её сбежать
Она была замужем за иностранцем, жила в Америке и пыталась покорить Запад. Но брак треснул, мечты рассыпались, и Анжелика Варум вернулась в Москву ни с чем. Казалось, это крах. Но именно в тот момент судьба готовила ей главную встречу — с человеком, с которым она проживет тридцать лет. Историю тайного развода и большой любви Анжелики Варум и Леонида Агутина расскажет «Радио 1».
Как одна случайность переписала жизнь звездыНачало девяностых. Нью-Йорк. Молодая певица из России открывает для себя Америку — и новую жизнь. Она влюблена, замужем и искренне верит: всё сложится. Но уже через три года она возвращается в Москву. А спустя несколько месяцев случается встреча, которая изменит всё. Тот, с кем она проживёт тридцать лет, войдёт в её жизнь почти случайно. И останется навсегда. Это не выдуманная история, а реальная жизнь Анжелики Варум, о тайном браке которой не говорили десятилетиями.
Родительский дом: как всё начиналосьКлюч к разгадке этой истории кроется в прошлом. Стоит отступить на шаг назад — в детство Анжелики, в её дом, в ту обстановку, в которой она воспитывалась. Отец Анжелики — Юрий Варум. Композитор с настоящим именем и редким талантом. Его мелодии звучали отовсюду, в профессиональной среде его уважали, люди к нему тянулись. Дом всегда был полон музыки, разговорами об искусстве и творческими людьми.
Анжелика выросла в этой среде — и впитала её без остатка. Она рано осознала: сцена — её призвание. Голос, внешность, узнаваемая фамилия — всё работало на неё. В конце восьмидесятых, когда страна ещё не распалась, но уже ощущалось дыхание перемен, молодая Варум вышла к большой публике. И та её приняла.
Попытка покорить ЗападВ начале девяностых Юрий Варум активно искал для дочери возможности на Западе. Границы только что распахнулись, мир стал ближе, и многим казалось: там возможностей больше, чем дома. Шли переговоры, рассматривались варианты. Анжелика летала в США — сначала с концертами, потом уже как человек, чья жизнь по ту сторону океана начала удачно складываться.Юрий Варум, по словам близких, переживал. Человек трепетный, он всегда держал руку на пульсе дочкиной карьеры: помогал, советовал, следил. Решение об отъезде дочери в Штаты далось ему непросто. Но он согласился, потому что любил. И потому что понимал: в молодости нужно пробовать, искать себя.
В Америке случилась встреча, которая всё изменила. Майкл — так звали того человека. Он работал в музыкальной индустрии: знал её изнутри, умел находить общий язык с артистами. Молодая певица из России его поразила, стала для него открытием: другой мир, особая глубина, голос с интонацией, которую не подделаешь. Они поженились. Анжелике тогда было около двадцати трёх.
Два мира, два континентаРазница между двумя мирами была очевидна. Москва начала девяностых: хаос, очереди, земля уходит из-под ног. Нью-Йорк — порядок, предсказуемость, чёткие правила. Этот контраст завораживал до головокружения. Америка казалась не просто другой страной — другой жизнью. Но именно там, в этой налаженной, идеальной реальности, что-то треснуло. Сама певица лишь однажды обмолвилась в интервью: тот опыт научил её главному — на два континента не прожить. Сердце не резиновое. Оно должно выбрать один дом. Три года мучений, надежд и попыток. И выбор был сделан. И точка была поставлена.
Это случилось не вдруг. Расстояние убивает любовь не сразу. Оно делает это по чуть-чуть, почти незаметно. Сначала ты убеждаешь себя: мы справимся. Потом ловишь себя на мысли: каждый прилёт в Москву — прощание с чем-то важным, когда возвращаешься в Нью-Йорк испытываешь те же чувста потери. И однажды осознаёшь: ни там, ни тут тебя уже нет целиком. Только половинки.
Русская душа — её тоска по настоящему, её глубина, её боль и американский мир — с его правилами, порядком, другим измерением близости. Они могут тянуться друг к другу. Но совпасть — почти невозможно. И когда это понимание приходит уже не хочется ничего выяснять, ссориться и скандалить. Поэтому развод прошёл тихо. Ни скандалов, ни жёлтых заголовков, ни публичных разбирательств. Два взрослых человека просто осознали: их пути расходятся.В 1994 году в жизни Варум произошла судьбоносная встреча. Леонид — взрывная харизма, тот самый ямайский ритм, который узнаёшь с первых нот. Анжелика — хрупкая, с грустинкой в глазах, той самой, что всегда делала её непохожей на других. Агутин влюбился моментально. Но Варум не спешила. И теперь, когда знаешь историю её первого замужества, понимаешь почему. Она уже наступила на эти грабли. Красивое начало не гарантирует счастливого финала. Влюблённость — это ещё не настоящие отношения. А между «мне с тобой хорошо» и «я хочу с тобой до старости» целая пропасть.
Леонид доказывал не словами. Встречи, расставания, примирения — пока оба не осознали: это и есть та самая любовь, ради которой стоило ждать. 1996 год стал для них особенным. Они поженились. И этот брак не был похож на первый. Мало кто в курсе, но здесь особую роль сыграл отец Анжелики. Юрий Варум, по словам близких, с первой встречи принял Агутина. Говорил: вижу в нём настоящего человека, дочери с ним будет хорошо. Анжелика всегда считалась с мнением отца и это стало решающим аргументом в пользу брака. Благословение того, кто всегда хотел ей только добра, сняло последние сомнения.