«Исказили»: Вика Цыганова обвинила музыкальные платформы в реабилитации нацизма
Певица Вика Цыганова обратила внимание на некорректную работу российских музыкальных стриминговых сервисов.
В беседе с Общественной Службой Новостей Виктория рассказала о случае, который её удивил. Цыганова поведала, что увлекается изучением истории государственных гимнов разных стран. В рамках этого интереса она решила прослушать марш, который использовали в Германии в период нацизма.
Певица ввела соответствующий запрос в приложении «Яндекс.Музыка».
«Вы не поверите, что мне выдало приложение «Яндекс. Музыка» — на запрос «фашистский марш» выдаёт нашу песню «Священная война», они даже это исказили», — пояснила Виктория.По мнению артистки, многие платформы, которые позиционируют себя как российские приложения, фактически нарушают закон. Этот случай она привела как пример такого нарушения.