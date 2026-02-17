«Исказили»: Вика Цыганова обвинила музыкальные платформы в реабилитации нацизма

17 февраля 2026, 13:55

Певица Вика Цыганова обратила внимание на работу российских музыкальных платформ

Виктория Цыганова (Фото: Instagram* @tsiganova_fashion)

Певица Вика Цыганова обратила внимание на некорректную работу российских музыкальных стриминговых сервисов.





В беседе с Общественной Службой Новостей Виктория рассказала о случае, который её удивил. Цыганова поведала, что увлекается изучением истории государственных гимнов разных стран. В рамках этого интереса она решила прослушать марш, который использовали в Германии в период нацизма.



Певица ввела соответствующий запрос в приложении «Яндекс.Музыка».

«Вы не поверите, что мне выдало приложение «Яндекс. Музыка» — на запрос «фашистский марш» выдаёт нашу песню «Священная война», они даже это исказили», — пояснила Виктория.