Тайный роман с актером-ловеласом, рождение сына и отказ от съемок в кино: как сейчас живет актриса Мария Добржинская?
Актриса Мария Добржинская в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации. О том, кто ее знаменитый муж с репутацией ловеласа, почему пара скрывает ребенка и чем сейчас занимается артистка, расскажет «Радио 1».
Биография Марии Добржинской
Мария Добржинская родилась 1 июля 1984 года в Москве. Её детство прошло в творческой атмосфере. Отец получил образование оператора во ВГИКе под руководством Сергея Медынского. После окончания учёбы он работал на студии научно-популярных фильмов. Мать Марии окончила институт культуры и долгое время служила в библиотеке. Дедушки и бабушки были актёрами театра, и именно от них, как утверждает сама Мария, она унаследовала свою страсть к сцене.
Добржинская увлекалась музыкой, посещала теннисные тренировки и изучала два языка: английский и французский. По завершении школьного образования Мария окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.
Карьера
Будущая актриса впервые познакомилась с Театром на Таганке во время учёбы в училище. Она активно участвовала в постановках «Маскарад», «С любимыми не расставайтесь», «Старший сын», «Тень», «Доктор философии», «А зори здесь тихие…», «Вечера на хуторе близ Диканьки». После окончания Щепкинского училища в 2005 году ей не пришлось искать работу — Марию сразу приняли в труппу Театра на Таганке, где она служит до сих пор.
Добржинская дебютировала на экране в 2003 году в сериале «Адвокат-1». Затем она снималась в таких проектах, как «Адъютанты любви», «Дом кувырком», «Трое сверху — 2», «Зойкина любовь», «Метод Лавровой», «Нелюбимый», «До смерти красивая», «Ёлки-3», «Женить нельзя рассорить», «Склифосовский» и других.
На текущий момент в её фильмографии более 30 работ.
Личная жизнь Марии Добржинской
С 2017 года Мария Добржинская замужем за актером Андреем Чернышовым, который старше её на 11 лет. Вместе они участвовали в спектаклях «Сны идиотки» и «Любовь по понедельникам». Около десяти лет влюбленные держали свои отношения в тайне.
«Я так долго уговаривал Машу выйти за меня замуж, потому что у меня была подмоченная репутация ловеласа. И понадобилось время, чтобы она поверила, что со мной можно иметь дело», — рассказывал актер в одном из интервью.
После заключения брака Добржинская поделилась, что, как ей кажется, судьба специально вела её к Чернышову.
«До сих пор я не рассказывала журналистам о своей жизни. И только сейчас впервые осознала, как много в ней было знаков, мистических совпадений. Судьба будто за ручку вела меня и в Щепкинское училище, и навстречу Андрею, и в "Содружество актеров Таганки". Неслучайно в этом театре работают ученики Солнцевой и однокурсники Андрея», — рассказала знаменитость.
В 2024 году у пары появился сын, которого назвали Николай. В интернете отсутствуют его фотографии, так как супруги предпочитают не выставлять личное счастье на всеобщее обозрение.
Чем Мария Добржинская занимается сегодня
Мария Добржинская ушла в декретный отпуск после рождения сына в 2024 году, но позже вернулась к профессиональной деятельности. В настоящее время она участвует в гастрольных турах с антрепризами.
Фильмы с участием Добржинской последний раз выходили в прокат в 2023 году. На сегодняшний день она снимается в сериале «Неспящие в Сосновке», премьера которого запланирована на 2026 год.
Актриса не ведет социальных сетей уже более двух лет. В Москве её можно увидеть в спектаклях «Весьма остроумная и превесёлая комедия о виндзорских жёнушках» и «Лёгкие деньги».