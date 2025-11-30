Зарабатывает миллионы, тайно растит дочь-гения и бросил курить из-за Рахманинова: что скрывает пианист Денис Мацуев?
За свою карьеру 50-летний пианист Денис Мацуев успел покорить главные концертные залы мира, стать лауреатом множества престижных премий и наград, а также оказаться в центре политических скандалов, стоивших ему карьеры на Западе. Подробнее о пути, личной жизни и творчестве музыканта расскажет «Радио 1».
Биография Дениса Мацуева
Выдающийся российский пианист Денис Мацуев родился 11 июня 1975 года в Иркутске. Родители будущей звезды, тоже связанные с искусством, заметили его талант в раннем возрасте. Дед Мацуева по отцу играл на ударных в оркестре цирка, а отец, Леонид Викторович, был пианистом и композитором, работавшим в различных театрах Иркутска. Мать, Ирина Дмитриевна Гомельская, преподавала музыку в школе.
«Не скрою, я не всегда хотел заниматься. Я человек темпераментный, не могу долго сидеть на одном месте. Но папа знал, как меня заинтересовать. Он садился за инструмент и играл то, что мне надо выучить. Я сразу же подключался, говорил, что тоже могу… Это педагогический дар — раскрыть талант в ребёнке», — говорил Мацуев в одном из интервью.
Впервые Денис сел за рояль по настоянию бабушки Веры Альбертовны Раммуль. Затем он поступил в школу искусств, где его первым преподавателем стала Любовь Николаевна Семенцова. В интервью он часто выражает благодарность своему наставнику.
Кроме музыки, Мацуев увлекался спортом, особенно футболом и хоккеем. Несмотря на то, что занятия музыкой требовали от него трех-пяти часов в день, он мог достичь высоких результатов за час. Остальное время юноша проводил во дворе.
Окончив школу, Мацуев поступил в музыкальное училище в Иркутске, но вскоре решил продолжить обучение в Москве. Родители поддержали его стремление, и он отправился покорять столицу, чтобы стать известным классическим музыкантом.
Карьера Дениса Мацуева
В 1990 году Денис Мацуев переехал в Москву и поступил в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Спустя год он добился своего первого международного успеха, став лауреатом конкурса, организованного благотворительным фондом «Новые имена». После этого Мацуев отправился на гастроли по 40 странам и везде его выступления имели оглушительный успех.
В 1993 году пианист стал студентом Московской государственной консерватории, где его преподавателями были Алексей Наседкин и Сергей Доренский. Уже в 1995 году, ещё не окончив обучение, он начал выступать как солист Московской государственной академической филармонии.
В 1998 году, будучи студентом последнего курса, Мацуев одержал победу на XI Международном конкурсе имени Чайковского, что сделало его знаменитым на всю страну. С этого момента жизнь молодого человека была связана с постоянными концертами и гастролями. Благодаря яркой внешности, энергичности, чувству юмора и коммуникабельности, он завоевал сердца публики.
С 2004 года Денис Мацуев начал проводить собственные концерты в Московской филармонии под названием «Солист Денис Мацуев». Главной особенностью этого проекта стало участие ведущих российских и зарубежных оркестров. Среди них были оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, Российский национальный оркестр Михаила Плетнева и «Виртуозы Москвы» с Владимиром Спиваковым. Особое внимание уделялось доступности билетов для широкой аудитории.
В том же году пианист заключил контракт с международной звукозаписывающей компанией Sony BMG Music Entertainment. В сотрудничестве с лейблом он выпустил свой дебютный альбом Tribute to Horowitz, в который вошли произведения, часто исполнявшиеся Владимиром Горовицем, включая «Мефисто-вальс» Ференца Листа и «Венгерскую рапсодию». Кроме того, Мацуев стал официальным представителем роялей фирмы Yamaha, с которой он сотрудничает уже много лет.
Одним из значимых событий в карьере музыканта стала работа над альбомом «Неизвестный Рахманинов». Уникальность проекта заключалась в том, что запись была сделана на рояле, принадлежавшем самому Сергею Рахманинову. Идея альбома возникла после концерта в Париже, где внук композитора, Александр Рахманинов, предложил музыканту исполнить ранее неизданные произведения из семейного архива: фугу и сюиту. Взамен внук попросил Мацуева отказаться от курения. Пианист согласился и уже через несколько недель выступил с этими произведениями.
Денис Мацуев также известен своими музыкальными марафонами. Он остается единственным исполнителем, который сыграл все три фортепианных концерта Петра Ильича Чайковского в рамках одного вечера.
Еще одной важной частью творчества музыканта является джаз. Он считает этот жанр равнозначным классической музыке и часто включает джазовые импровизации и свои авторские миниатюры в выступления.
Журнал Forbes в начале 2020-х годов признал Дениса Мацуева одним из самых высокооплачиваемых пианистов в России. Выступая регулярно и представляя разнообразные программы, а также снимаясь на телевидении, он зарабатывает около двух миллионов долларов в год. Сам Мацуев предпочитает не говорить о деньгах, подчеркивая, что для него важнее просветительская миссия.
Личная жизнь Дениса Мацуева
Если о музыке и любимом «Спартаке» Мацуев может говорить часами, то о своей личной жизни он долгое время предпочитал молчать. Музыкант не спешил вступать в брак, но в 2010-х годах появились слухи о его избраннице — Екатерине Шипулиной, прима-балерине Большого театра. Свадьба прошла в узком кругу, и лишь несколько фотографий с мероприятия просочились в интернет.
В октябре 2016 года у супругов родилась дочь Анна. О появлении наследницы музыкант впервые рассказал через год, при этом он не публиковал её фотографий. По его словам, девочка с ранних лет проявила интерес к музыке. Мацуев отметил у дочери талант дирижёра и решил отдать её в музыкальную школу, чтобы проверить, получится ли у неё добиться успехов в этом направлении.
«Конечно, жена и дочь часто ездили со мной на гастроли, но всё равно три месяца подряд мы никогда вместе не проводили. Это счастье продолжается до сих пор, хотя я уже начинаю выезжать на концерты. Удивительно наблюдать, как развивается твой ребёнок. Каждый день дочка показывает свои кукольные моноспектакли: драму, комедию. А я их музыкально оформляю», — пояснил пианист.
Денис Мацуев — последние новости
Денис Мацуев открыто выражает свою любовь к России и поддержку действий страны, что привело к его включению в санкционный список Латвии в марте 2022 года. Вскоре после этого Швейцарский фонд Сергея Рахманинова временно исключил Мацуева из своего консультативного совета из-за позиции музыканта по украинскому вопросу.
В феврале 2023 года концерты пианиста в Италии были отменены из-за предположений о его дружбе с Владимиром Путиным. В 2024-м Мацуев был вынужден перенести шесть концертов из-за болезни. Однако весной того же года пианист провёл серию выступлений по России в рамках программы «Диалог поколений».
В феврале 2025 года стало известно о смерти отца Дениса Мацуева, Леонида Викторовича Мацуева. Для музыканта это стало тяжелой утратой.
«Сегодня, наверное, самый ужасный день в моей жизни, так как не стало моего папы, Леонида Викторовича Мацуева, человека, который значил для меня абсолютно все… С самого рождения, с момента, когда мне было три года и мы начали заниматься с ним музыкой. Я всегда говорил, что это для меня самый главный и самый близкий человек, самый надёжный, верный и все понимающий. Я пока не осознаю до конца, что произошло, что и как будет дальше…» — написал артист в своем блоге.
Весной 2025 года выдающийся пианист был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, который ему лично вручил президент Российской Федерации Владимир Путин. В мае того же года Мацуев дал юбилейный концерт в Дубайской опере.
В концертном комплексе «Зарядье» 22 декабря 2025 года пройдёт выступление Дениса Мацуева, Александра Рамма, Стефании Поспехиной, Большого симфонического оркестра и Юстуса Франтца. Ещё одно значимое событие состоится 5 февраля 2026 года, когда в этом же месте будет организован сольный концерт артиста.