Зарабатывает миллионы, тайно растит дочь-гения и бросил курить из-за Рахманинова: что скрывает пианист Денис Мацуев?

30 ноября 2025, 15:12

Денис Мацуев (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

За свою карьеру 50-летний пианист Денис Мацуев успел покорить главные концертные залы мира, стать лауреатом множества престижных премий и наград, а также оказаться в центре политических скандалов, стоивших ему карьеры на Западе. Подробнее о пути, личной жизни и творчестве музыканта расскажет «Радио 1».





Биография Дениса Мацуева

«Не скрою, я не всегда хотел заниматься. Я человек темпераментный, не могу долго сидеть на одном месте. Но папа знал, как меня заинтересовать. Он садился за инструмент и играл то, что мне надо выучить. Я сразу же подключался, говорил, что тоже могу… Это педагогический дар — раскрыть талант в ребёнке», — говорил Мацуев в одном из интервью.

Денис Мацуев (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Карьера Дениса Мацуева

Денис Мацуев (Фото: Инстаграм* @matsuevdenis)

Личная жизнь Дениса Мацуева

Денис Мацуев и балерина Екатерина Шипулина (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)



«Конечно, жена и дочь часто ездили со мной на гастроли, но всё равно три месяца подряд мы никогда вместе не проводили. Это счастье продолжается до сих пор, хотя я уже начинаю выезжать на концерты. Удивительно наблюдать, как развивается твой ребёнок. Каждый день дочка показывает свои кукольные моноспектакли: драму, комедию. А я их музыкально оформляю», — пояснил пианист.

Денис Мацуев — последние новости

Владимир Путин и Денис Мацуев (Фото: www.kremlin.ru)

«Сегодня, наверное, самый ужасный день в моей жизни, так как не стало моего папы, Леонида Викторовича Мацуева, человека, который значил для меня абсолютно все… С самого рождения, с момента, когда мне было три года и мы начали заниматься с ним музыкой. Я всегда говорил, что это для меня самый главный и самый близкий человек, самый надёжный, верный и все понимающий. Я пока не осознаю до конца, что произошло, что и как будет дальше…» — написал артист в своем блоге.