Жизнь во Франции, длительный перерыв в карьере и возвращение в РФ: как живет звезда «Не родись красивой» Анна Димова?

30 ноября 2025, 18:57

Анна Димова (Фото: Инстаграм* @annadimova_official)

Анна Димова стала известной благодаря ролям в сериалах «Не родись красивой» и «Папины дочки». Тем не менее, после достижения популярности актриса долгое время не участвовала в киносъемках. Подробности о карьере и личной жизни артистки — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Анны Димовой Карьера Личная жизнь Анны Димовой Жизнь Анны Димовой за границей Чем сейчас занимается Анна Димова

Биография Анны Димовой

Анна Димова (Фото: Инстаграм* @annadimova_official)



Карьера

Анна Димова (Фото: кадр из сериала «Не родись красивой»)

Личная жизнь Анны Димовой

Сын Анны Димовой Гор (Фото: Инстаграм* @annadimova_official)

«Это дань моей любви египетской мифологии», — пояснила артистка выбор имени ребенка.

Жизнь Анны Димовой за границей

«Мы практически шесть лет находились в путешествии, поэтому я редко находилась в Москве и мало занималась карьерой. Мы ездили повсюду вместе с мужем и сыном», — поделилась знаменитость.

Чем сейчас занимается Анна Димова

Анна Димова (Фото: Инстаграм* @annadimova_official)

«Я тоже обожаю поэзию, в этом мы схожи с Людмилой Михайловной. Люблю читать стихи и учить их наизусть. В детстве я очень любила Лермонтова. В этом мы точно близки», — говорила Димова.