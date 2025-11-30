Жизнь во Франции, длительный перерыв в карьере и возвращение в РФ: как живет звезда «Не родись красивой» Анна Димова?
Анна Димова стала известной благодаря ролям в сериалах «Не родись красивой» и «Папины дочки». Тем не менее, после достижения популярности актриса долгое время не участвовала в киносъемках. Подробности о карьере и личной жизни артистки — в материале «Радио 1».
Биография Анны Димовой
Анна Димова родилась 28 сентября 1980 года в Оленегорске Мурманской области. Её отец был болгаром по происхождению. Из-за его профессии военного лётчика семья часто меняла место жительства. Несмотря на это, Анна успевала получать образование: она посещала как общеобразовательную, так и музыкальную школу. В 1997 году Димова окончила среднюю школу в Федотово, расположенном под Вологдой.
По рекомендации известной вологодской актрисы Ирины Джапаковой, Анна отправилась в Москву, чтобы поступить в театральный институт. Сначала она стала студенткой Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова, но затем перевелась в Театральный институт имени Бориса Щукина, где обучалась на курсе Р. Ю. Овчинникова. В 2003 году Анна завершила своё обучение. Её однокурсниками были Ольга Ломоносова и Григорий Антипенко.
Карьера
После получения диплома Анна Димова начала строить карьеру, играя на сцене Московского драматического театра им. К. С. Станиславского в спектакле «Мастер и Маргарита». Её дебют в кино состоялся в 2003 году, когда она исполнила эпизодическую роль в сериале «Сибирочка».
Известность к артистке пришла после участия в проекте «Не родись красивой», где она сыграла секретаря и потомственную гадалку Амуру Буйо. Также Димова запомнилась зрителям ролью учительницы литературы Людмилы Михайловны в сериале «Папины дочки».
В сериале «Атлантида» актриса воплотила образ Марины, который претерпел значительные изменения: от не слишком умной женщины до настоящей злодейки. Анна позже призналась, что эта роль была для неё сложной, но при этом позволила раскрыть новые грани её таланта.
В последующие годы Димова появлялась на экране реже, в основном в ролях второго плана. Её фильмография пополнилась такими работами, как «Воронины», «Метод Лавровой» и «Людмила Гурченко». Всего на её счету более десяти проектов.
Личная жизнь Анны Димовой
Актриса впервые вышла замуж за ассистента режиссера Леонида Федорова, с которым познакомилась на съемках сериала «Атлантида». Как позднее рассказала сама актриса, этот мужчина сразу привлек ее внимание, и она проявила инициативу в сближении.
Пара официально оформила отношения после двухлетнего романа, но этот брак закончился разводом. Причины расставания они не разглашали.
В настоящее время Анна Димова состоит в браке с Павлом Масловым. У них есть сын Гор, названный в честь бога солнца и неба.
«Это дань моей любви египетской мифологии», — пояснила артистка выбор имени ребенка.
Жизнь Анны Димовой за границей
Актриса, ставшая известной благодаря сериалам «Не родись красивой» и «Папины дочки», некоторое время жила во Франции. Там она участвовала в международном музыкальном проекте и выступала в составе группы.
Анна Димова часто путешествует с семьей, что приводит к длительным перерывам в ее актерской карьере. В интервью на «Детском радио» она рассказала, что на протяжении шести лет жила в разных странах. После каждого возвращения в Москву Димова снова отправлялась в новое путешествие.
«Мы практически шесть лет находились в путешествии, поэтому я редко находилась в Москве и мало занималась карьерой. Мы ездили повсюду вместе с мужем и сыном», — поделилась знаменитость.
Чем сейчас занимается Анна Димова
Анна Димова, спустя пять лет отсутствия на экране, вернулась к съемкам в сериале «Папины дочки. Новые» в 2023 году. Она вновь исполнила роль преподавателя Людмилы Михайловны.
В 2024 году вышел второй сезон проекта под названием «Папины дочки. Новые — 2», в котором актриса также приняла участие. По словам Анны, ей близка ее героиня.
«Я тоже обожаю поэзию, в этом мы схожи с Людмилой Михайловной. Люблю читать стихи и учить их наизусть. В детстве я очень любила Лермонтова. В этом мы точно близки», — говорила Димова.