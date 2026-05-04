Тайный роман с наркоманом и два аборта: как у секс-символа 90-х Ирины Салтыковой нашли рак после развода с абьюзером и где она сейчас?
Многие знают Ирину Салтыкову по хиту «Серые глаза», кто-то видел ее в легендарной картине Балабанова «Брат 2». 5 мая секс-символу 90-х исполняется 59 лет. О побоях мужа, несостоявшемся бизнесе и тайных романах с политиком и наркоманом — в материале «Радио 1».
Биография Ирины СалтыковойИрина Салтыкова (Сапронова) появилась на свет в 1966 году в Тульской области. Ее папа трудился машинистом на железной дороге, а мама подрабатывала воспитательницей в детском саду. В семье воспитывался еще один ребенок — Владислав — сын матери от первого брака. В детстве Салтыкова активно занималась спортом. К 12 годам она считалась кандидатом в мастера спорта, но в итоге забросила занятия. Потом девочка начала заниматься волейболом.
«Очень рано моего папу парализовало, он стал инвалидом второй группы, то есть лишился работы, была только пенсия. Жить стало сложнее. Я окончила строительный техникум, потом институт. По специальности работать не пошла, устроилась секретарем-машинисткой. Хотя я вообще математик, мне точные науки легко давались», — откровенничала Ирина.
Группа «Мираж» и недолгий бизнесИзначально Салтыкова не планировала становиться певицей. Однако знакомство с ее будущим мужем Виктором в 1986 году изменило все. Тогда он уже был звездой, выступал с коллективом «Форум», а потом стал петь сольно. Влюбленные сыграли свадьбу в 1987-м, через год Ирину взяли в группу «Мираж», которая искала замену Наталье Ветлицкой.
«С Ирой мы познакомились на дискотеке в клубе. Витя Салтыков, которого знала вся страна, представил её как свою жену. Худенькая, симпатичная, эффектная. Как раз такую девушку мы искали», — рассказывал гитарист и автор песен «Миража» Алексей Горбашов.
Певица выступала лишь полгода. Тогда она уже воспитывала дочь Алису, и в какой-то момент малышка сильно заболела, поэтому артистка решила оставить группу. Потом настали трудные 90-е — несмотря на замужество с Салтыковым, средств не хватало, и Ирина пошла в бизнес. В 1993 году она стала совладелицей торговых павильонов на Кутузовском проспекте в Москве.
Певица занималась бизнесом целый год и все шло хорошо. Но проблемы с мужем Виктором сильно отразились на ее благосостоянии. Пара начала ссориться, они обвиняли друг друга в изменах и в результате решили развестись.
«Когда я выгнала Салтыкова из дома (случилось это 15 октября 1994 года), он на следующий день (16 октября), чтобы насолить мне, сказал танцорам: «Забирайте из палаток всё, что можете унести». И даже машину свою дал. Не весь товар, конечно, но кое-что они забрали: алкоголь в основном. Я подъезжаю вечером на Кутузовский, смотрю — машина его стоит у палаток. Спрашиваю у ребят: «Что происходит?». Они мне отвечают: «А мы больше здесь не работаем». В этот же день я поняла, что, если оставлю на ночь торговые точки без присмотра, остатки товара разворуют. Поэтому в тот же вечер продала все за три копейки. Вот так и закончился у меня этот бизнес. И слава Богу! Правда, я осталась без денег, без работы и без мужа», — делилась певица.
Сольная карьера Ирины СалтыковойТак как Ирина осталась одна на руках с малышом, ей пришлось выживать и искать возможность себя обеспечивать. Тогда Салтыкова решила вернуться на сцену. 1 февраля 1995 года девушка записала песню «Серые глаза» на музыку Олега Молчанова и слова Аркадия Славоросова. Композиция принесла ей колоссальный успех. Затем Ирина выпустила альбом «Серые глаза» и клип. Уже через год она стала обладательницей «Золотого граммофона».
Второй альбом вышел в 1996-м и назывался уже «Голубые глазки». Им снова занимался Олег Молчанов. В 98-м году публика услышала альбом «Алиса», который Ирина посвятила дочке. В ее копилке также было еще три альбома, но они уже не имели такого большого успеха. Музыкальные критики оценили ее дуэт с Михаилом Гребенщиковым «Хочу куда-нибудь свалить» в 2021-м.
Долгое время о Салтыковой ничего не было слышно, а в 2022-м она появилась в третьем сезоне проекта «Суперстар!». В настоящее время Ирина в основном выступает на корпоративах. Судачат, что ее 40-минутный сет стоит порядка 2 млн рублей.
Съемки в киноИрина Салтыкова снялась в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат-2». Артистка играет саму себя, по сюжету, у нее начались отношения с Данилой Багровым. К слову, в 2001-м Салтыкова снова появилась в кино — режиссер Илья Коробейников пригласил ее сняться в музыкальном фильме «Крылья». Однако проект вышел тихо.
На протяжении последних десяти лет артистка регулярно участвовала в концерте «Брат-2», на котором выступали музыканты, записавшие саундтрек к картине.
Личная жизнь Ирины СалтыковойПевице приписывали романы со многими мужчинами. Сама же Салтыкова уточняла, что серьезных было лишь два, не считая брака. Официальным супругом Ирины был Виктор Салтыков. Популярный музыкант взял юную и еще несостоявшуюся девушку в жены, после чего она стала частью «Миража». Артистка признавалась, что возлюбленный не только по-хамски вел себя с ней и изменял, но и мог поднять на нее руку.
«Тут у меня появился ухажер. И Виктор догадался: как-то заглянул домой, а у меня появились часы и новая скатерть, хотя денег не было. Салтыков забрал три телевизора, видеомагнитофон, и все это украли. Он мне позвонил и сообщил об этом в 12 ночи, и я пообещала приехать. Жених мой Вова сказал, что я с ума сошла, но это все-таки мой муж. Мы вместе с Виктором вызвали полицию, так и помирились. То есть не жили вместе три месяца», — отмечала Ирина.
У супругов появилась дочь Алиса. Со слов Ирины, она могла бы родить еще двух детей, но ее заставили сделать аборты. После развода в 1994-м Виктор рассказывал, что не общался с Алисой. У него появилась другая семья и родилась дочь, а наследница от первого союза осталась с мамой.
«Это было нереально тяжело. У меня умер папа, и через 45 дней я разошлась с Салтыковым. Для меня это был двойной удар. Из-за стресса после развода у меня обнаружили онкологию. Я плакала днями и ночами, ничего не соображала. Но сказала, что больше ему не позвоню, и сдержала слово. А когда его «мадемуазель» была беременна, он обмолвился, что может быть ещё вернется, когда та родит», — делилась воспоминаниями певица.Ирина рассказывала о двух возлюбленных, с которыми долгое время находилась в отношениях. Говорили, что один из них — женатый политик. Несмотря на продолжительный роман, он не планировал оставлять семью. Второй был наркоманом и представителем криминального мира. В результате они расстались.
«Мы были вместе шесть лет, два из которых он употреблял наркотики. Причем я даже не знала об этом! Видела какое-то очень странное поведение: реакция на все обыденные вещи была абсолютно другой. Мне очень неприятно вспоминать этого человека, ту историю и время, — подчеркнула артистка.Ходили слухи и про роман с хоккеистом Павлом Буре, но Ирина их не комментировала. Она делилась, что постоянно получает знаки внимания от разных ухажеров, в том числе и значительно моложе нее. Однако отношения ее не интересуют. Еще Ирина отмечала, что после разрыва с супругом у нее обнаружили рак. Так как врачи выявили его на ранней стадии, то все получилось быстро купировать.
Как живет дочь Ирины СалтыковойДочка артистки училась в Лондоне по специальности «драматургия». До 2017 года она жила в Великобритании.
В 2018-м Алиса приехала в Россию, где стала развивать музыкальную карьеру. Она выпустила несколько песен. Даже записала кавер на «Серые глаза» своей мамы. В 2022 году Алиса уехала за границу, где продолжила заниматься творчеством.
«Мы здесь попробовали, и ей не понравилось, она сказала, что не хочет петь наш формат, она музыкант, ей это не близко, и уехала обратно. Вы знаете, Алиска живет почти 20 лет за границей, естественно, ей там комфортнее», — объясняла Салтыкова.
Ирина Салтыкова сейчасИрина Салтыкова сейчас живет в Подмосковье, в своем особняке на Рублевке в поселке Горки-8. Она ведет довольно размеренный образ жизни, занимается домом и садом, иногда выступая на ретро-концертах и участвуя в различных телешоу.
Певица уже много лет не выпускает новых песен, предпочитая выступать на ретро-фестивалях и частных мероприятиях со старым репертуаром.