04 мая 2026, 10:13

Ирина Салтыкова (Фото: Инстаграм* @irinasaltykova_official)

Многие знают Ирину Салтыкову по хиту «Серые глаза», кто-то видел ее в легендарной картине Балабанова «Брат 2». 5 мая секс-символу 90-х исполняется 59 лет. О побоях мужа, несостоявшемся бизнесе и тайных романах с политиком и наркоманом — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ирины Салтыковой Группа «Мираж» и недолгий бизнес Сольная карьера Ирины Салтыковой Съемки в кино Личная жизнь Ирины Салтыковой Как живет дочь Ирины Салтыковой Ирина Салтыкова сейчас

Биография Ирины Салтыковой

«Очень рано моего папу парализовало, он стал инвалидом второй группы, то есть лишился работы, была только пенсия. Жить стало сложнее. Я окончила строительный техникум, потом институт. По специальности работать не пошла, устроилась секретарем-машинисткой. Хотя я вообще математик, мне точные науки легко давались», — откровенничала Ирина.

Группа «Мираж» и недолгий бизнес





«С Ирой мы познакомились на дискотеке в клубе. Витя Салтыков, которого знала вся страна, представил её как свою жену. Худенькая, симпатичная, эффектная. Как раз такую девушку мы искали», — рассказывал гитарист и автор песен «Миража» Алексей Горбашов.

«Когда я выгнала Салтыкова из дома (случилось это 15 октября 1994 года), он на следующий день (16 октября), чтобы насолить мне, сказал танцорам: «Забирайте из палаток всё, что можете унести». И даже машину свою дал. Не весь товар, конечно, но кое-что они забрали: алкоголь в основном. Я подъезжаю вечером на Кутузовский, смотрю — машина его стоит у палаток. Спрашиваю у ребят: «Что происходит?». Они мне отвечают: «А мы больше здесь не работаем». В этот же день я поняла, что, если оставлю на ночь торговые точки без присмотра, остатки товара разворуют. Поэтому в тот же вечер продала все за три копейки. Вот так и закончился у меня этот бизнес. И слава Богу! Правда, я осталась без денег, без работы и без мужа», — делилась певица.

Сольная карьера Ирины Салтыковой

Съемки в кино

Личная жизнь Ирины Салтыковой

«Тут у меня появился ухажер. И Виктор догадался: как-то заглянул домой, а у меня появились часы и новая скатерть, хотя денег не было. Салтыков забрал три телевизора, видеомагнитофон, и все это украли. Он мне позвонил и сообщил об этом в 12 ночи, и я пообещала приехать. Жених мой Вова сказал, что я с ума сошла, но это все-таки мой муж. Мы вместе с Виктором вызвали полицию, так и помирились. То есть не жили вместе три месяца», — отмечала Ирина.

«Это было нереально тяжело. У меня умер папа, и через 45 дней я разошлась с Салтыковым. Для меня это был двойной удар. Из-за стресса после развода у меня обнаружили онкологию. Я плакала днями и ночами, ничего не соображала. Но сказала, что больше ему не позвоню, и сдержала слово. А когда его «мадемуазель» была беременна, он обмолвился, что может быть ещё вернется, когда та родит», — делилась воспоминаниями певица.

«Мы были вместе шесть лет, два из которых он употреблял наркотики. Причем я даже не знала об этом! Видела какое-то очень странное поведение: реакция на все обыденные вещи была абсолютно другой. Мне очень неприятно вспоминать этого человека, ту историю и время, — подчеркнула артистка.

Как живет дочь Ирины Салтыковой

«Мы здесь попробовали, и ей не понравилось, она сказала, что не хочет петь наш формат, она музыкант, ей это не близко, и уехала обратно. Вы знаете, Алиска живет почти 20 лет за границей, естественно, ей там комфортнее», — объясняла Салтыкова.

Ирина Салтыкова сейчас